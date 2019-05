L’Automobile fa balanç del centenari

Per celebrar el seu primer segle d’història, el Saló de l’Automòbil de Barcelona ha viscut una edició en què els cotxes elèctrics i els híbrids han sigut els protagonistes. La mostra ha sigut un viatge cap al futur de la mobilitat, que serà sostenible o no serà

L’estrella elèctrica

Mercedes va presentar la nova marca destinada als cotxes totalment elèctrics, EQ. La cúpula del centre comercial de Les Arenes va ser l’escenari d’una multitudinària festa per introduir el primer producte de la nissaga, l’espectacular EQC, un SUV de gairebé 5 metres de llarg que dona 408 CV i té una autonomia de 416 quilòmetres. A la venda a l’estiu a partir de 77.425 €.

Els nous ciclomotors

La plaça de l’Univers, al cor de la Fira, ha acollit una pista per provar motos elèctriques força interessants, com els escúters catalans Silence o els xinesos Niu. Són vehicles que, per filosofia, substituiran els antics ciclomotors, pràcticament desapareguts: fiables, senzills, pràctics, còmodes. Motos urbanes que suposen un avançament de la nova mobilitat que ja és aquí.

“Aquesta ha sigut una edició històrica i de rècords”

Enric Lacalle, president del Saló de l’Automòbil des del 2001, estava més que satisfet de com havien anat les coses en aquesta edició de la primera fira comercial de l’Estat que arriba al primer centenari de vida.

“Tot i que l’afluència de visitants dels primers dies no va ser del tot l’esperada, després el públic s’ha anat animant i els palaus de Montjuïc han fet molt de goig durant tot el Saló”, explicava Lacalle, que ha jugat un paper clau per convèncer els fabricants d’automòbils de la necessitat d’estar presents a l’únic certamen automobilístic de l’Estat que té reconeixement internacional.

“Hem batut tots els rècords d’expositors i de metres d’ocupació, i ho hem fet, sobretot, amb propostes atractives, interessants i plenes de continguts innovadors”, comentava abans que la mostra tanqués portes i de saber-se que s’havien superat els vuit-cents mil visitants durant els nou dies d’obertura al públic en general. Segons una enquesta, un 55,3% dels visitants estaven interessats, sobretot, en els cotxes elèctrics i híbrids, l’eix vertebrador d’aquest Automobile del centenari, tal com ho han entès els més de 130 expositors presents a Montjuïc, que hi han portat productes d’aquesta tendència.

El taxi autònom

Renault va portar fins a Montjuïc l’EZ-Go (es pronuncia easy go ), un concept que pretén dibuixar-nos com serà el robotaxi (un taxi autònom, no hi busquem cap altre significat, al nom) del futur immediat. Serà un vehicle autònom, compartit, sense conductor i amb motor elèctric que podrà anar per ciutat i per zones interurbanes, i amb capacitat de fins a sis passatgers.

Lleure electrificat

La fabricació de la furgoneta elèctrica e-NV200 és un dels pilars de la fàbrica de Nissan a la Zona Franca, que sembla haver estabilitzat la tensa situació que vivia. Aquest vehicle té la versió més lúdica de la gamma de vehicles Camper que els japonesos han mostrat a l’edició del centenari. Vehicles multifuncionals equipats amb la màxima tecnologia i connectivitat.

L’herència del Golf

Volkswagen va iniciar al Saló la comercialització de l’ID.3, un cotxe 100% elèctric que només fa 1 centímetre més que el Golf, del qual pretén recollir l’herència. L’entregaran als clients a mitjans d’any vinent a un preu per sota dels 30.000 € i amb autonomies d’entre 330 i 550 quilòmetres. Els compradors alemanys podran recarregar-lo de franc durant el primer any.

L’aposta elèctrica

Més de 30.000 € en inversions per als pròxims cinc anys, destinats a fer 30 cotxes electrificats, dels quals 20 seran elèctrics purs. No és una promesa, és una realitat, i una setmana després de l’anunci fet pel grup Audi Volkswagen una de les seves marques, Skoda, ho ha demostrat amb la presentació del nou Citigo elèctric, un vehicle sostenible, de zero emissions, clarament urbà.

El líder indiscutible

Nissan vol triplicar enguany al mercat local les vendes del Leaf, l’elèctric més venut a tot el món, i vol despatxar-ne 4.500 unitats aquí. Aquest propòsit s’empara en l’estratègia de la mobilitat intel·ligent que impulsa la marca, basada en motors més eficients, el sistema ProPilot -un avançament de la conducció autònoma- i la possibilitat de subministrar energia a la llar des del cotxe.

El Saló porta la pau

Tot just començar, arribava al Saló una de les millors notícies que es podien esperar: el principi d’acord entre la direcció i els sindicats de les fàbriques de Nissan a la Zona Franca i Montcada -una entesa que dona estabilitat- per definir el volum de la plantilla i assegurar així el futur d’aquestes plantes. També es van conèixer les inversions per a la nova planta de pintura de la firma.

“El públic jove ha tornat al Saló”

Sovint es diu que la gent jove ni pot ni té interès en comprar-se un cotxe actualment. Al Saló de Barcelona hem vist i conegut noves formes d’accedir a l’ús del cotxe sense necessitat de comprar-lo. Això ha congregat molts visitants especialment joves, que buscaven informació sobre la fórmula per compartir vehicle i altres sistemes de mobilitat econòmicament accessibles.