Audi Q3 SB: el SUV que vol ser un cupè

A Audi els agrada referir-se a aquest model com el petit Q8. Amb el canvi de carrosseria que representa la incorporació de la versió Sportback, aquest SUV guanya una certa esportivitat. I això cal interpretar-ho com un exercici de coherència amb el rejoveniment de tota la gamma de la marca dels anells, que ara té una antiguitat de només 2,4 anys, com a conseqüència dels moltíssims canvis que han fet en els últims temps a tot el catàleg de productes.

El Q3 Sportback (aquesta és la denominació que reben els models amb un aire cupè de la marca) completa la gamma d’Audi, que té cotxes SUV –en aquest cas un CUV A– en tots els segments del mercat. El nou Audi aporta un disseny més emocional i esportiu que la versió convencional del Q3, sense perdre gens el sentit pràctic.

Els principals canvis són estètics, amb uns vidres que, tant al davant com al darrere, cauen més que en la versió inicial gràcies a una inclinació molt notable. Al darrere, l’espai lliure des del cap dels passatgers fins al sostre queda una miqueta retallat, però la superfície destinada al maleter no es veu gens perjudicada pel nou disseny.

A les motoritzacions ja conegudes de gasolina (150 i 230 CV) i dièsel (150 i 190 CV), ara se n’hi afegeixen una d'híbrida (150 CV) amb tecnologia de bateria de 48 V, i una de molt esportiva, la RS, amb una potència de 400 CV. Totes aquestes opcions encara tindran més alternatives d’aquí a pocs mesos. Pel que fa als nivells d’acabats n’hi ha quatre, que es poden complementar amb diversos paquets d’opcions destinades a potenciar la comoditat i la tecnologia.

A la prova que vam fer ens va agradar molt el comportament de la suspensió esportiva, la precisió de la direcció progressiva i els canvis de personalitat que adopta el caràcter dinàmic del vehicle en funció de les sis opcions de conducció que ens aporta el sistema Drive Select.

FITXA TÈCNICA

Preu : des de 39.220 €

: des de 39.220 € Emissions : de 150 a 206 g CO 2

: de 150 a 206 g CO Motor : gasolina, dièsel i híbrid, de 4 cil.

: gasolina, dièsel i híbrid, de 4 cil. Canvi : S-Tronic de 7 vel., o manual de 6 vel.

: S-Tronic de 7 vel., o manual de 6 vel. Tracció : davant i 4x4

: davant i 4x4 Mides : 450 x 184 x 156 cm

: 450 x 184 x 156 cm Pes : des de 1.460 kg

: des de 1.460 kg Maleter : 530 l (1.440 amb els seients abatuts)

: 530 l (1.440 amb els seients abatuts) Dipòsit: 58 l (+18 AD Blue en el dièsel)

VW Passat: un present que apunta al futur

Amb 30 milions d’unitats venudes des que va néixer el 1973 fins ara, aquest cotxe és la berlina de més èxit comercial a tot el món, i el segon Volkswagen més venut de la història després del Golf, un bestseller que ja ha superat les 35 milions de vendes.

El nou Passat pertany a la novena generació, que reforma l’anterior, ja amb cinc anys d’antiguitat. Aquesta versió fa que sigui el Volkswagen amb més opcions de conducció semiautònoma que hem vist fins ara. Entre aquestes opcions, el manteniment de carril lane assist o l’adaptador de velocitat (ACC) predictiu, que és capaç de mantenir una velocitat constant (o incrementar-la i reduir-la) en relació amb el vehicle que circula davant seu. Tot això és possible gràcies al sistema travel assist, que es governa amb un sol clic sobre el nou volant ple de múltiples capacitats. El nou Passat destrena noves funcions del digital cockpit, i millora la qualitat dels gràfics que mostrava fins ara.

Les opcions d’info-entreteniment també han fet un pas més endavant, i ara estan controlades pel sistema modular MIB, que ja arriba a la tercera versió. Externament destaca el disseny nou dels para-xocs, la graella i els logotips, d’acord amb el canvi de logotip de la marca.

Aquest Volkswagen l’ofereixen en quatre versions diferents (Passat, Variant, GTE, i Alltrack, que té determinades aptituds off-road), i quatre nivells d’acabat (Passat, Business, Executive, i la més esportiva: la R-Line).

Pel que fa als motors, d’entrada es presenta amb vuit opcions: 4 dièsel, 3 de gasolina i una d’elles híbrida endollable, amb autonomia elèctrica de 57 quilòmetres segons la normativa WLTP, gràcies a la nova bateria de 13 kWh, i equipat amb un motor equivalent a 218 cavalls de potència.

FITXA TÈCNICA

Preu : des de 30.600 €

: des de 30.600 € Emissions: de 36 a 151 g CO 2 /km

de 36 a 151 g CO /km Canvi : manual 6 vel. i DSG 7 vel.

: manual 6 vel. i DSG 7 vel. Tracció : davant i 4x4

: davant i 4x4 Mides : 487 x 183 x 174 cm

: 487 x 183 x 174 cm Pes : de 1.500 a 1.730 kg

: de 1.500 a 1.730 kg Maleter : 586 l (1.152 amb els seients abatuts)

: 586 l (1.152 amb els seients abatuts) Dipòsit: de 59 a 100 l

Seat Mii elèctric: abans que el portés la Greta

Les vendes de vehicles elèctrics a Espanya van créixer un 9,1% al novembre. Tot i així, només van representar 955 unitats matriculades d’un mercat que, en el portem d’any, n’acumula 11.148. Poca cosa encara, molt per sota de les perspectives. I és que, per diverses raons, el cotxe elèctric no acaba d’arrencar entre els consumidors locals. La principal: el preu.

Per això, el principal objectiu de Seat en la seva ofensiva elèctrica ha estat oferir un preu assequible: 21.230 € (sense descomptes aplicats) pel Mii, el primer cotxe de sèrie 100% elèctric de la marca catalana (tot i que fabricat a Txèquia). Una tarifa que contrasta molt amb els gairebé 80.000 que costa l’Audi e-Tron, el cotxe oficial de la cimera COP25. Per això, la petició de Greta Thunberg de disposar de l’utilitari de Seat a la seva arribada a Madrid es va fer tan viral.

L’activista sueca encara no té edat de conduir aquí. Però encara que fos així, no hauria sigut la primera ciutadana a poder-lo portar, com s’ha comentat. Setmanes abans Seat va fer la presentació dinàmica d’aquest model a la premsa especialitzada, i vam poder-lo provar, tot i no ser tan mediàtics com la famosa defensora del medi ambient.

El Mii, de només 3,56 metres de llarg, és un cotxe amb vocació clarament urbana, que presenta un disseny lleugerament diferent del seu homòleg amb motor tèrmic. Porta un motor de 61 kW, equivalent a uns 82 CV, amb canvi automàtic d’una sola velocitat, que va alimentat per una bateria de ions de liti que li permet fer 250 quilòmetres amb una sola càrrega (358 si el fem servir només per ciutat). L’oferta de llançament d’aquest cotxe inclou la instal·lació d’un dispositiu Wallbox per poder fer la càrrega d’energia al domicili particular d’una manera més ràpida i eficaç.

Una de les coses que més ens va agradar d’aquest cotxe en el test realitzat és l’espectacular radi de gir que té; una característica que simplifica molt les maniobres i ajuda en la conducció per indrets molt estrets. Destaca també la connectivitat d’aquest cotxe, que disposa de l’aplicació Seat Connect, molt útil per gestionar la càrrega de la bateria, l’autonomia disponible, analitzar l’estil de conducció per optimitzar-la, localitzar la posició en què l’hem aparcat, o fins i tot programar la climatització i planificar una sortida, tot a distància, a través del telèfon. El Seat Mii és una demostració més que no cal ser un esclau de la dictadura de Tesla per fer una conducció sostenible.