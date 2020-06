A subhasta el cotxe que va salvar la vida a Aznar

El 19 d’abril de l’any 1995, al fil d’un quart de nou del matí, l’aleshores líder de l’oposició José María Aznar va ser objectiu d’un intent d’assassinat per part d’ETA, que va fer servir un cotxe bomba aparcat al carrer José Silva de Madrid carregat amb 40 quilos d’explosius (bàsicament una barreja d'amosal i cargols) que els etarres van fer esclatar a distància mitjançant un comandament remot. En aquella acció van resultar ferides diverses persones de diversa consideració i desgraciadament una senyora de 73 anys va morir dies després a causa de la gran deflagració i l’ona expansiva.

Però el cotxe on circulaven José María Aznar i els seus dos guardaespatlles, un Audi 200 amb un motor V8 modificat i blindat per una companyia especialista a Bremen, Alemanya, va aguantar l’explosió i va permetre que tant el polític com els seus guardaespatlles sortissin indemnes de l’atemptat.

Els més de 800 quilos de blindatge especial i els reforços estructurals de kevlar, acer i aramida i els reforços en les suspensions van demostrar aquell dia la seva utilitat, ja que la part davantera del cotxe va poder contenir amb èxit l’ona expansiva de l’explosió. Alguns experts policials calculen que si els terroristes haguessin accionat el mecanisme de deflagració un segon després potser el cotxe no hauria pogut suportar amb èxit l’explosió.

Aquell atemptat fallit va fer augmentar la popularitat dels Audi blindats a tot Espanya, i molts polítics (sobretot del PP) van decidir adquirir el mateix model (Audi 200 amb motor V8 de 250 CV) o posteriors (com els A6 i A8) per confiar en la seva seguretat. Sense anar més lluny, polítics populars com Francisco Camps, Rita Barberà o Manuel Fraga, entre d'altres, van comprar models de la casa d’Ingolstadt i blindats per especialistes alemanys i van generar cert escàndol, ja que les adquisicions sovint es feien sense passar el procediment d’adquisició corresponent ni amb la dotació pressupostària corresponent per adquirir uns cotxes que costaven més de 330.000 euros ara fa vint anys.

Curiosament les vendes de cotxes Audi es van disparar al mercat espanyol durant els anys 1995 i 1996, ja que l'atemptat fallit contra Aznar va servir de plataforma publicitària indirecte per als models d'Audi, que van quedar associats a la seguretat i duresa en el subconscient de molts espanyols.

L'atemptat contra Aznar va fer que bona part dels polítics populars confiessin en vehicles Audi blindats com a cotxes oficials i va disparar les vendes de la marca alemanya al mercat espanyol

L’Audi 200 d’Aznar, amb matricula M-9972-PP va ser reduït a ferralla en la part davantera, cosa que n'impossibilitava la reparació. Va ser aleshores quan Luis Miguel Rodríguez, propietari dels desguassos La Torre, va adquirir el cotxe amb l’objectiu de sumar-lo a una col·lecció privada que ara, 25 anys després, sortirà a subhasta.

De fet, el cotxe que va salvar la vida a Aznar és només un dels més de 54 cotxes històrics que se subhastaran online els dies 2 i 7 de juliol mitjançant la plataforma IAG Auction, que compta amb diverses joies del motor però cap de la rellevància del model esmentat, que té un preu de sortida de 60.000 euros i presumiblement tindrà molts potencials compradors interessats.