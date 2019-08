Rieju Marathon: un llampec de color verd lloro

Encara que la marca de Figueres sigui coneguda sobretot per les motos utilitàries i populars, la història de Rieju sempre ha estat vinculada a la competició. L’aliança amb la italiana Minarelli (Motori Moderni), ja des del 1964 com a proveïdora de motors, va ser crucial en aquest sentit, tant per a les proves de velocitat en circuit com per a les off-road, sobretot en l’àmbit del totterreny, actualment conegut com a enduro.

Amb Rieju van començar a córrer campions mundials com Pol Espargaró, Carles Checa o fins i tot el mateix Marc Márquez, tot i que per a molta gent la trajectòria del cerverí sembli històricament arrelada a Honda. L’ADN injectat per les famílies Riera i Juanola als seus productes ha tingut continuïtat en les copes de promoció que han impulsat i en especial les curses de TT.

Pilots com Ramon Burés, Joaquim Flo, Jordi Piferrer, Enric i David Fillat, Pep Vila o Francesc Rubio han defensat els colors d’aquesta marca. De tots, Rubio és -amb cinc campionats d’Espanya de 80 cc i quatre medalles d’or als Sis Dies- el que va obtenir millors resultats amb les motos empordaneses. El de Premià de Mar va competir amb models com la MR80 o la Marathon, que va néixer el 1979, primer amb motors de 50 cc, després de 75 i 80, i finalment de 125.

De color verd lloro, molt llampant, el color més “genuïnament Rieju” de la història de la marca, tot i que últimament no el fan servir gaire, la Marathon era una moto autènticament de competició, molt radical, i això volia dir bones prestacions però a vegades algunes avaries pel fet d’estar feta de manera molt extrema, gairebé artesanal. Amb les diferents versions, els pilots esmentats van ser capaços de superar rivals forans de marques tan conegudes com Fantic, Puch, Ancillotti, Accossato, TM o SWM, les grans dominadores d’aquest segment del mercat europeu del moment.