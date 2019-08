Montesa Brío 110 S: el salt a la competició

L’any 1952, conscient de la necessitat d’obrir-se al mercat exterior, Montesa va ser la primera marca de motos d’aquí que va portar els productes a una fira internacional. El model triat va ser la Brío.

Però, en realitat, la consolidació d’aquesta moto no va arribar fins a nou anys després. El 1961 va néixer la Brío 110 S, que venia a ser la resposta a la sortida poc abans de Paco Bultó de l’empresa per fundar la seva pròpia marca (Bultaco), després de discrepar amb Pere Permanyer sobre la necessitat d’utilitzar l’aparador que suposava el món de la competició per donar visibilitat a les seves motos.

La Brío, malgrat la filosofia primerenca de Montesa, tenia un caràcter força esportiu, i va despuntar amb bons resultats a les curses en què va participar.

Ves per on, la partida de Bultó i la creació de motos amb el seu segell inconfusible, com la Tralla (o més tard la Metralla), van suposar per a Montesa la necessitat de participar sí o sí en el món de la competició, del qual havien renegat inicialment, si volien mantenir un nivell de competència contra aital rival.

Sortosament, aquella discrepància va convertir la firma en un segell clarament competitiu, amb un esperit que encara perdura en l’actualitat, com podem veure en el món del trial, l’últim reducte esportiu on continuen presents; això sí, de la mà d’Honda.

El motor de la 110 S donava 16 cavalls, i substituïa l’antiga sortida de l’escapament desdoblada per una de sola. Per això a aquell model l’anomenaven el monotub, perquè trencava amb una tendència que era generalitzada en aquell moment.

La Brío es va caracteritzar també per incorporar un xassís molt flexible, gràcies a la utilització d’un basculant al darrere, combinat amb dos amortidors. Avui aquesta solució tècnica ens sembla completament normal, però en el moment que es va aplicar a la producció en sèrie va constituir tota una revolució que encara continua avui.