Els cotxes del rei Joan Carles I

Al rei emèrit Joan Carles I li agraden la velocitat i la competició. Igual que el seu pare Joan o el seu avi Alfons XIII, els cotxes, les motos i els vaixells han sigut les grans passions del monarca, fins al punt d’acumular un patrimoni automobilístic únic.

Curiosament molts dels cotxes que ha tingut el rei no eren seus –o, més ben dit, pagats de la seva butxaca–, ja que una part important dels automòbils, helicòpters, vaixells o motocicletes que li regalaven els empresaris o emirs per “afinitat personal amb el monarca” formaven part del Patrimoni Nacional, un organisme que gestiona i conserva immobles, obres d’art o vehicles que la Corona espanyola cedeix a l’Estat i, per tant, s'han mantingut amb diners públics, tot i que en molts casos el rei o la seva família en mantenen l'usdefruit. Curiosament en aquest grup hi trobem algunes joies com ara un Mercedes 540 G4 6x6 de l’any 1939 que Adolf Hitler va regalar a Francisco Franco i que va passar a formar part del conjunt de vehicles del Patrimoni Nacional, així com diversos models exclusius i pràcticament únics de Rolls-Royce o Bentley.

Tots els vehicles propietat de Patrimoni Nacional –que no són propietat del rei ni de la casa reial però són els únics que en poden gaudir– formen part del Parc Mòbil de l’Estat i es posen a disposició de diverses institucions, com per exemple la Casa del Rei, la qual tenia assignats més de 40 vehicles i 60 conductors a la seva disposició el 2019. Molts d’aquests cotxes són blindats i d’alta gamma, i no és estrany veure com el rei emèrit, el seu fill i la resta de la família reial han fet servir diversos Audi RS6, Audi Q8, Lexus LS o Volkswagen Touareg, entre d'altres. En alguns casos les marques fan contractes de leasing o rènting amb el Parc Mòbil de l’Estat per cobrir les necessitats automobilístiques de la Casa del Rei a càrrec de l’erari públic. En aquests contractes hi figura el cost del manteniment dels vehicles i, en molts casos, fins i tot el combustible a consumir.

Entre els molts cotxes que el rei emèrit i el seu fill Felip han fet servir al Palau de la Zarzuela o durant les seves estades estivals a Marivent cal destacar diversos Mercedes-Benz Classe S i Classe E, Maserati Quattroporte o BMW Sèrie 5, entre d'altres. A més, el rei emèrit i el seu fill també han fet servir models més discrets, com ara diversos Golf GTI i alguns prototips o models únics fabricats per Seat en exclusiva per a la Casa del Rei, com ara un Seat Ibiza d’inicis dels anys 90 que tenia dos motors (un sobre cada eix) i que l’aleshores príncep Felip feia servir diàriament en els seus desplaçaments.

La joia de la Corona

Però el cotxe més espectacular i únic que mai ha tingut el rei va ser un Porsche 959, un model únic i especial amb tracció integral i 450 CV del qual només es van fabricar 285 unitats i que avui dia té un preu estimat de més de dos milions d’euros en el mercat (si és que algú està disposat a vendre’l). Aquest vehicle va ser un regal que diversos empresaris espanyols van fer al rei Joan Carles l’any 1988 i que l'aleshores rei va convertir aviat en el seu cotxe favorit.

El rei Joan Carles I feia servir el seu 959 de manera habitual en els seus desplaçaments, com per exemple durant les seves escapades a la Vall d’Aran per practicar l’esquí, una altra de les seves passions. Durant les vacances de Nadal del 1990 el monarca conduïa a una velocitat del tot imprudent el seu Porsche 959 fins al punt que obligava la seva escolta a quedar-se enrere (no podia seguir el ritme del monarca) i va obligar la Guàrdia Civil a haver de seguir el cotxe del rei en helicòpter. En una d’aquestes escapades a Baqueira, conduint a gran velocitat i acompanyat de la seva filla Cristina, el rei Joan Carles va tenir un important accident que va obligar a enviar aquest model únic a Alemanya per la seva restauració amb una factura final superior als 13 milions de pessetes a finals dels anys 80, tot i que afortunadament ni els ocupants del vehicle ni la resta d’usuaris de la via van patir danys personals. Actualment el Porsche 959 forma part del conjunt de vehicles propietat de Patrimoni Nacional, tot i que, segons expliquen algunes fonts, l’aleshores president Felipe González va recomanar al rei que retornés el regal que li havien fet els empresaris per evitar possibles suspicàcies.

Un altre dels tresors automobilístics del rei Joan Carles va ser un Audi Quattro Sport del 1986 del qual només es van fabricar 214 unitats per homologar el cotxe al mític Grup B del Mundial de ral·lis i que va acabar en poder del monarca. Segons expliquen diverses fonts, el rei emèrit acostumava a superar amb escreix els límits de velocitat establerts quan es posava al volant d’aquest model heretat dels de competició.

A part d’aquests dos models únics de valor incalculable, el rei Joan Carles I ha rebut molts regals en forma de cotxes de les seves monarquies amigues del món àrab, com ara diversos Ferrari o Maserati, que en ocasions ha fet servir, així com fins i tot un Mercedes-Benz SLK 55 AMG que va ser fet servir durant el GP d’Espanya de Fórmula 1 del 2006 com a safety car i que Ecclestone va regalar al monarca.

Per acabar, convé destacar que és pràcticament impossible saber quants cotxes ha tingut el rei emèrit i quins han sigut propietat seva o del Patrimoni Nacional (ens públic del qual, recordem-ho, només pot gaudir la Casa del Rei), però diverses fonts apunten que el nombre de cotxes del rei emèrit va arribar a ser d’entre 70 i 100 unitats.