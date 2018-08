Talbot Horizon: volia plantar cara al Golf

El 1974 Volkswagen va presentar el Golf, un vehicle que es convertiria en referència entre els compactes, i que tots els fabricants van voler imitar, tot i que l’elevat preu del cotxe alemany suposava un desavantatge important davant la competència.

Un dels productes que ho van intentar, sense aconseguir-ho, va ser el Talbot Horizon, que la marca anglesa va treure tres anys després.

L’objectiu de plantar cara al Golf va quedar només en un propòsit. Una suspensió amb molts problemes de fiabilitat, uns suports que no aguantaven el pes del motor i una direcció extremadament dura no van ser arguments prou contundents per quedar neutralitzats pel confort, la solida mecànica general i el preu competitiu que oferia l’Horizon: 420.000 pessetes.

De les gairebé 170.000 unitats que van fabricar a la factoria espanyola de la Chrysler -que és la marca que va acabar assimilant Talbot- del 1980 al 1987, moltes les va adquirir la policia.

Com que Talbot servia per vendre els Chrysler a Europa, utilitzava la plataforma del Simca 1200, sobre la qual inicialment van posar un motor de 59cavalls de potència que, amb el pas de les versions diferents, va anar pujant fins als 90.

Peugeot va acabar agafant el control de la marca, i va acabar substituint el Talbot Horizon pel 309, un altre cotxe que tampoc no va passar a la història.

El preparador americà Carroll Shelby, creador dels famosos AC Cobra, entre d’altres, va fer una versió esportiva de l’Horizon a partir d’un Dodge Omni que era una autèntica animalada.