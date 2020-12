Seat Fórmula: quan els del Baix Llobregat van somiar ser Lotus

Podria haver sigut un dels models més espectaculars de la història de Seat, però el Fórmula no va passar mai a convertir-se en un vehicle de producció. Presentat durant el Saló de Ginebra de 1999, el Seat Fórmula va deixar tothom bocabadat gràcies al seu disseny futurista i esportiu, que encara crida l’atenció més de dues dècades després.

Projectat pel centre tècnic i de disseny de Seat sota el lideratge de Walter da Silva, el Fórmula era un roadster (descapotable petit de dues places) espectacular de petites dimensions -3,94 metres de llarg, 1,75 d’ample i tan sols 1,15 metres d’alçada- que gràcies a l’ús de materials lleugers com la fibra de carboni i l’alumini homologava un pes de només 900 quilos.

El seu xassís tubular allotjava un motor gasolina 2.0 de quatre cilindres alimentat per un turbocompressor que oferia 240 CV i 295 Nm de parell heretat del Córdoba WRC, campió del món de ral·lis. El motor, allotjat en posició central, enviava la potència a les rodes posteriors i era gestionat per un canvi automàtic seqüencial de sis relacions, també heretat dels anys de Seat al WRC.

Gràcies a la seva potència i pes, el Seat Fórmula podia accelerar de 0 a 100 en només 4,8 segons i assolir una velocitat punta de 235 km/h, i gràcies a la suspensió específica i la posada a punt del departament Seat Sport (actualment dins la divisió Cupra) el Fórmula passava per ser un roadster esportiu de raça, que poc o gens tenia a envejar als models de Lotus o al mític Mazda MX-5.

A banda de les seves prestacions pures, el Fórmula era un cotxe molt atrevit i amb un llenguatge estilístic molt avançat al seu temps, que encara ens sembla actual un quart de segle després. Els interiors, espartans i esportius, destacaven per la presència d’elements que amb posterioritat s’han consolidat en els millors models de Ferrari o Lamborghini, com ara un sistema d’arrencada per botó o un quadre d’instruments híbrid amb esferes analògiques i elements digitals.

Tot i la bona acollida del públic i la premsa especialitzada al Saló de Ginebra i que el Fórmula aprofitava mecàniques i tecnologies ja desenvolupades per Seat en models de competició com el Córdoba WRC –cosa que en reduïa els costos de desenvolupament– la cúpula de Volkswagen no va donar el vistiplau a la producció en sèrie del model, ja que podia ser un potencial competidor de l’Audi TT, que tot just havia debutat al mercat un any abans, el 1998.