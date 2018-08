Renault 8: un autèntic auto ‘de carreres’

El Dauphine, una versió millorada del Renault 4, s’havia quedat enrere. Convenia millorar-lo i el 1962 va arribar el Renault 8, un dels cotxes més importants de la història de la marca francesa... sobretot a Espanya, on el van fabricar des del 1965 fins al 1976 a la factoria de Valladolid.

Aquell cotxe, amb molts angles rectes a la carrosseria, a diferència dels acabats arrodonits dels seus predecessors, va tenir una acollida molt bona, sobretot a partir del llançament de les versions més esportives: el Renault 8 Gordini -promogut pel preparador Amédée Gordini- i, especialment, la versió espanyola d’aquell turisme amb vocació esportiva: el Renault 8 TS, que portava el mateix motor que l’Alpine A-110... i que resultava més barat.

L’escenari triat per presentar aquell model ideat per FASA-Renault, la filial espanyola de la marca del rombe, no podia ser més adequat: el circuit del Jarama. El TS va marcar el començament d’una de les plataformes de l’automobilisme de competició més importants a l’Estat, les Copes Renault, que justament ara celebren el seu 50è aniversari i d’on han sortit la majoria de pilots locals que després s’han consagrat en el món professional d’aquest esport amb els diversos turismes utilitzats per Renault: el Renault 5 -en les seves diferents versions-, el Mégane o el Clio.

A més de les curses de circuits, el TS també el feien servir per córrer ral·lis. El campionat d’Espanya de l’especialitat del 1971 el va guanyar amb un d’aquests cotxes Lucas Sainz, pilot al qual la gent no va conèixer per aquesta gesta, sinó per l’enorme popularitat que va agafar com a cantant de Los Pekenikes.