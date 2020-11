Porsche 919 Street: l’esportiu híbrid que Porsche no es va atrevir a comercialitzar

Capaç de plantar cara a un Fórmula 1 en qualsevol circuit del món, molts analistes coincideixen en apuntar que el Porsche 919 Hybrid, guanyador a Le Mans els anys 2015, 2016 i 2017, és un dels millors cotxes de carreres de la història, amb tres campionats del món de resistència a les mans i 17 victòries, 43 podis i 11 pole position en les 33 carreres que va disputar.

El que fins ara no sabíem és que Porsche va considerar molt seriosament la possibilitat de comercialitzar un esportiu híbrid que aprofités la base mecànica i tecnològica del 919, però que finalment la va descartar a causa de l’elevat cost de producció del model, que el faria pràcticament inviable des d’un punt de vista comercial.

I és que el 919 Street –nom que rebria la versió homologada per circular al carrer del 919 Hybrid- havia de fer servir un motor gasolina V4 (o de quatre cilindres en V si ho preferiu) i un propulsor elèctric associat a un canvi automàtic de doble embragatge de set relacions, ancorat sobre un xassís monocasc d’alumini i una carrosseria de fibra de carboni per deixar el seu pes final per sota dels 875 quilos.

A més, havia de fer servir el mateix sistema de frenada regenerativa de tipus Kers i d’aprofitament dels gasos provinents del motor de combustió mitjançant un petit generador (una tècnica heretada del model de competició) i un esquema de tracció a les quatre rodes –el motor de combustió alimentava les rodes posteriors i l’elèctric les davanteres- que es repartien de manera sincronitzada els més de 900 CV de potència del conjunt.

En definitiva, el 919 Street era un conjunt massa car (i delicat) per convertir-lo en realitat, tot i que la marca va encarregar un primer prototip elaborat en argila que mantenia les mateixes dimensions que el cotxe de carreres, amb un habitacle radicalment esportiu i espartà, amb poques concessions al confort i molt orientat a l’esportivitat, com el model original de competició.

El resultat, un esportiu de més de 4 metres de llarg i 1,05 metres d’alt, va ser espectacular. Amb tot, es va quedar en un prototip que Porsche, juntament amb altres creacions que fins ara mai havia ensenyat, exposarà al museu Porsche de Stuttgart a partir de l’any vinent.