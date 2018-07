Nissan Patrol: la invasió subtil

El Nissan Patrol el van començar a fabricar al Japó l’any 1950. Però la versió que avui ens ocupa és la que, des del 1983, van començar a fer a la fàbrica de la Zona Franca i que, en determinats països es venia sota la marca Datsun i en d’altres com a Nissan Safari. Aquell cotxe era el primer producte fet per aquest constructor a la factoria catalana després de l’absorció de la marca Motor Ibérica, l’antiga Ebro.

Per presentar la nova aliança en societat, el reclam de l’anunci televisiu deia: “Nissan, els japonesos”. Era una manera molt contundent de deixar clar que, des de llavors, els cotxes que sortissin d’aquella cadena de muntatge serien “una altra cosa”, diferent dels vehicles que fins al moment havien fet aquella colla de catalanets que gestionaven l’empresa perquè ara, al capdavant, hi hauria els tècnics asiàtics. Els japonesos!

El Patrol va ser el primer vehicle tot terreny fet aquí que va néixer per plantar cara als històrics i clàssics Land Rover i Jeep, que fins aleshores havien regnat en solitari en el segment del mercat pels cotxes amb rodes de tacs.

Nissan Motor Ibérica va fer un gran esforç per demostrar la robustesa d’aquell cotxe. Per això van fer un equip cent per cent local que va participar en diverses edicions del Rally París-Dakar amb resultats molt destacats.

El nivell de popularitat del Nissan Patrol va ser més que notable i les vendes força nombroses. Probablement va ser el vehicle que va fer créixer i consolidar més la marca a Espanya, fins que el van deixar de fer el 2014, després de sis generacions diferents.

AUDIOVISUAL: ‘Sincronicity’, de Police