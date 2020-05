Mercedes-Benz 190 E Elektro: 30 anys avançat al seu temps

Ara fa 30 anys Mercedes-Benz va presentar un 190 (W 201) molt especial a la Fira de Hannover, amb un sistema de propulsió totalment elèctric. Aquell primer model, anomenat 190 E Elektro, va ser la pedra sobre la qual la marca de l'estrella va començar a bastir la seva gamma actual de cotxes elèctrics, que apunten a ser el futur de la companyia.

Objectivament l'any 1990 no hi havia gaire motius per prendre's seriosament la mobilitat elèctrica de zero emissions: les preocupacions ambientals no eren cap prioritat en l'agenda dels principals estats i el preu de petroli era prou assequible per a la majoria de conductors. De fet, fins que no va esclatar la primera Guerra del Golf, el 1991, amb l'invasió de l'Iraq de Saddam Hussein al petit estat sobirà de Kuwait, el preu de la gasolina i el consum de combustible dels vehicles no eren factors decisius a l'hora de comprar un cotxe nou.

Però Daimler, matriu de Mercedes-Benz, va decidir engegar el projecte de construir un cotxe totalment elèctric per fer-lo servir de banc de proves esperonat pels incentius del govern alemany, que tot just acabava d'incorporar l'antiga República Democràtica Alemanya a l'estat federal després de la caiguda del Mur de Berlín.

El primer prototip elèctric, anomenat 190 E Elektro, es va seguir perfeccionant i durant el Saló de Ginebra del 1991 Mercedes va poder presentar-ne una versió més evolucionada amb dos motors elèctrics de corrent continu alimentats per imants que impulsaven cadascun una de les rodes posteriors del vehicle, i que oferien una potència total combinada de 32 kW (44 CV) alimentats per una bateria de clorur de sodi i níquel molt més pesant que les actuals de liti i amb menys capacitat.

A partir del 1992 Mercedes-Benz va enviar deu unitats 190 E Elektro fetes a mà a l'illa de Rügen, al Bàltic, per fer un seguit de proves i tests amb l'ajuda del govern alemany. Els Mercedes-Benz 190 E Elektro s'alimentaven només de fonts d'energia renovables (bàsicament eòlica i solar) per mirar d'obtenir un impacte ecològic zero.

Aquelles unitats de proves van acumular més de 100.000 quilòmetres sense grans problemes mecànics, i van demostrar la capacitat d'aquests vehicles. De fet, l'experiència adquirida de molts mecànics i enginyers amb els 190 E Elektro (que van estar en fase de proves fins l'any 1996) va ser cabdal per poder generar la base en què es basen els actuals models elèctrics de la marca, com ara el flamant EQC que vam poder provar ara fa unes setmanes.