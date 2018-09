McLaren vol restaurar els 106 F1 fabricats entre 1992 i 1998

Més d’un quart de segle després del seu naixement, el McLaren F1 encara és un cotxe mític i de culte, probablement el millor cotxe que hagin fabricat mai els de Woking i orgull de la indústria automobilística britànica. El xassís de fibra de carboni i un pes de només 1.100 quilos, el motor V12 de 635 CV d'origen BMW i cap mena d’ajuda o assistència de conducció fan que el McLaren F1 sigui considerat un dels millors superesportius de tots els temps.

Un total de 106 F1 van ser fabricats per McLaren entre els anys 1992 i 1998, que ara la divisió McLaren Special Operations (MSO) vol restaurar amb un certificat d’autenticitat per deixar-los en el millor estat possible a les mateixes dependències que els van crear.

La divisió MSO només treballarà amb peces originals, i no només restaurarà els cotxes, sinó que també segellarà un llibre de manteniment oficial de la marca per incrementar el valor d’uns cotxes que es revaloren any rere any.

La mateixa marca ha mostrat l’exemple del McLaren F1 GTR Longtail 25R que va competir a les 24 Hores de Le Mans de l’any 1997 i que la divisió MSO ha deixat en un estat perfecte, pràcticament per tornar-lo a estrenar.