'Le grand rendez-vous', Ferrari elevat al setè art

Claude Lelouch (París, 1937) és un dels grans cineastes francesos contemporanis, amb més de 40 pel·lícules dirigides al llarg de la seva extensa carrera, entre les quals destaquen títols com Un homme et une femme o el curt Cétait un rendez-vous, una polèmica obra del 1976 en què es veia un Mercedes-Benz 450 SEL 6.9 circulant a gran velocitat pels carrers de París per arribar a una cita, en una de les obres mestres del moviment artístic francès realista anomenat cinéma vérité.

Quaranta-quatre anys després, el mateix director i Ferrari han presentat una nova versió que serveix d’homenatge a la pel·lícula original aprofitant el confinament provocat per la pandèmia del coronavirus, que va obligar a suspendre el mític GP de Mònaco de Fórmula 1.

El film és una bon manera de fer-nos oblidar que no hi haurà GP de Mònaco pels carrers de Montecarlo per primer cop en la història

Aquest nou curt, protagonitzat pel pilot monegasc Charles Leclerc i que compta amb la presència del príncep Albert II, es va fer en poques hores el mateix diumenge que s’hauria hagut de celebrar la carrera amb un reduït equip de 17 persones amb les mesures de seguretat i distanciament corresponents, però, a diferència del curt original, s’ha filmat amb una ciutat de Montecarlo buida pel confinament i aprofitant el recorregut del Gran Premi de Fórmula 1.

El cotxe triat per a aquest curt titulat Le grand rendez-vous ha sigut un Ferrari SF90 Stradale, una joia amb mecànica híbrida endollable d’uns 1.000 CV de potència que té un preu pròxim al mig milió d’euros i amb el qual el jove talent de Ferrari arriba a superar els 240 km/h per arribar puntual a la cita amb una florista interpretada per Rebecca Blanc-Lelaouch, neta del director i de l’actriu del curtmetratge original.