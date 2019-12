El Lancia Thema 8.32 i la tragèdia de Fernando Martín

L’any 1986 Lancia va presentar el Thema 8.32, la versió més potent i exclusiva de la seva icònica berlina. El Lancia Thema 8.32 era la resposta de la marca italiana a les noves berlines de caràcter esportiu que començaven a dominar el segment amb mà de ferro, com el llegendari BMW M3 E30, un dels cotxes més valorats dels anys 80, o el no menys icònic Mercedes-Benz 190E.

El Lancia Thema 8.32 amagava un poderós motor de vuit cilindres i 32 vàlvules que donaven nom al model, i que havia estat dissenyat i fabricat per Ferrari. De fet, aquell motor ja l’utilitzaven a Maranello per donar vida al Ferrari 308, tot i que el Lancia era una versió una mica descafeïnada del propulsor original. Així doncs, el Lancia Thema 8.32 presentava una potència de 215 CV i no pas els 240 CV del Ferrari 308.

Tot i així, el Lancia Thema 8.32 va ser el cotxe de tracció davantera (és a dir, en què les rodes davanteres són alhora directrius i motrius) més ràpid del món en el seu moment, ja que els seus 215 CV i 285 Nm de parell li permetien accelerar de 0 a 100 en només 6,8 segons i arribar a una velocitat punta de 240 km/h. La seva potència era gestionada per una caixa de canvis de cinc relacions i homologava un pes de 1.400 quilos. Tot i que ara les seves xifres no ens impressionen gaire, cal pensar que eren extraordinàries fa 30 anys, quan els cotxes encara no disposaven de l’arsenal tecnològic i de seguretat electrònica dels actuals.

Amb tot, el Lancia Thema 8.32 no era un cotxe perillós ni un assassí en potència, com a vegades s’ha volgut apuntar per justificar la llegenda negra arran de l’accident de Fernando Martín. L’italià disposava d’uns potents frens de disc ventilats i d'uns amortidors específics que servien per dominar la potència del motor, i les seves reaccions no eren especialment traïdores, ja que en general era un cotxe amb nervi però noble i que en cap cas sobrevirava o marxava de cul fent perdre el control del conductor. Aquest cotxe fins i tot disposava d’un aleró retràctil que s’activava automàticament a partir dels 140 km/h i millorava l’estabilitat i la tracció de l’eix posterior.

Lancia només va vendre 3.537 unitats del Thema 8.32, ja que era un cotxe amb un preu elevat (justificat en part pels acabats de pell i fusta i pel motor) i que requeria un manteniment minuciós i acurat. Calia canviar la corretja de la transmissió cada 20.000 quilòmetres (tot i que oficialment la marca assegurava que tocava cada 40.000 quilòmetres) i els seus vuit cilindres elevaven moltíssim el consum de carburant. A més a més, el seu motor de carburació era molt contaminant i Lancia va haver de deixar de fabricar-lo perquè no podia homologar-ne les emissions a partir de l’any 1991.

L’accident de Fernando Martín

Fernando Martín va ser un dels millors jugadors de bàsquet europeus del segle XX, i va ser el primer espanyol que va desembarcar a la lliga nord-americana (NBA). El 3 de desembre del 1989 –és a dir, ara fa 30 anys– l’aleshores jugador del Real Madrid va perdre la vida en un accident amb el seu Lancia Thema 8.32 mentre anava a jugar un partit contra el CAI Saragossa als afores de la capital espanyola.

L’accident va tenir lloc a la incorporació de la N-II amb l’autovia de circumval·lació M-30, en un revolt molt pronunciat de baixada on el jugador espanyol va arribar amb una velocitat excessiva. L'impuls el va fer topar contra la mitjana de l’autovia després de perdre el control del volant quan va voler esquivar un toll d'aigua. El cotxe de Fernando Martín va fer diverses voltes de campana abans d'impactar contra un Opel Kadett que circulava per l'autovia en sentit contrari. El conductor del Kadett va quedar greument ferit, però afortunadament va poder sobreviure a l'accident.