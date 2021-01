KITT, el llegendari ‘cotxe fantàstic’, surt a subhasta

Entre els anys 1982 i 1986 la cadena nord-americana NBC va emetre una sèrie després considerada de culte anomenada Knight Rider, traduïda a Espanya com El coche fantástico i que va convertir-se en un dels programes més vistos de la televisió estatal. El protagonista de la sèrie era en KITT (acrònim de Knight Industries Two Thousand), un Pontiac Trans Am V8 modificat que disposava d'un sistema intel·ligent i que podia interactuar amb els humans i fins i tot prendre les seves pròpies decisions.

Aquella sèrie de televisió es va convertir en tot un èxit d'audiència i va impulsar la popularitat d'un aleshores jove David Hasselhof, que es va convertir en un dels actors de més èxit a finals del vuitanta i inicis dels 90 i que va conservar una rèplica original del cotxe, modificada i funcional (evidentment, sense els poders del model de la sèrie). És aquest model el que ara ha decidit posar a subhasta, conjuntament amb altres articles personals, a la plataforma LiveAuctioneers.

A banda del mític cotxe fantàstic, Hasselhoff també ha posat a la venda diversos objectes com ara jaquetes signades, una cita per esmorzar amb ell, guions de sèries i pel·lícules i altres objectes personals, però el KITT és l'estrella del lot. De fet, el mític KITT va començar la subhasta amb un preu estimat d'entre 175.000 i 300.000 dòlars, i a quinze dies del final de la subhasta el preu ja voreja el mig milió de dòlars.

Segons ha explicat Hasselhoff, si el preu final supera en un 25% el preu de reserva serà el mateix actor qui entregarà el llegendari KITT al seu nou propietari. Tenint en compte els precedents de subhastes de models únics o que han estat propietat d'actors (com els cotxes de Paul Walker), és molt possible que el llegendari KITT acabi superant, de molt llarg, el mig milió de dòlars que n'ofereixen actualment.