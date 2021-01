Jutta Kleinschmidt, la reina del desert

Jutta Kleinschmidt (Colònia, 1962) és una apassionada del motor i una llegenda de l’automobilisme alemany, que actualment ostenta l’honor de ser l’única dona capaç de guanyar el Ral·li Dakar i de ser l’únic pilot alemany –home o dona– que ha guanyat el Dakar en la categoria de cotxes.

Però Kleinschmidt mai no ho ha tingut fàcil. La seva família era obrera i no tenia una gran afició pel motor, cosa que la va obligar a haver de prioritzar els seus estudis de física i enginyeria industrial. Un cop llicenciada va començar a treballar a BMW –on havia fet les seves pràctiques com a estudiant–, que va saber detectar el talent de Jutta i la va incorporar en el departament de disseny de vehicles nous.

Paral·lelament la jove Jutta Kleinschmidt competia en diverses curses regionals de motocicletes. De fet, als divuit anys –amb pocs recursos materials i econòmics– es va comprar una moto que havia de ser desballestada i la va posar a punt per competir. L’any 1987 va competir per primer cop en el mític Ral·li dels Faraons en la categoria de motocicletes, i l’any 1988 va debutar per primer cop al Dakar, també en la categoria de motos.

El talent i la insistència de Jutta Kleinschmidt van començar a tenir premis i l’any 1992 va obtenir les primeres victòries en la categoria femenina de motocicletes del Ral·li dels Faraons. El mateix 1992 l’alemanya va provar una nova modalitat i va començar a competir amb automòbils en proves de resistència, com ara les 24 Hores de Nürburgring i les 24 Hores de Spa-Francorchamps.

Un any després Kleinschmidt va conèixer el pilot de raids francès Jean-Louis Schlesser, amb el qual va iniciar una relació sentimental força complicada. En els inicis de la relació, Jutta feia de copilot del seu company sentimental i seguia competint sobre dues rodes, i va obtenir bons resultats als Ral·lis dels Faraons dels anys 1994, 1995 i 1996.

Però Kleinschmidt era cada cop més ràpida i competitiva amb els cotxes de raid i l’any 1997 va competir per primera vegada en el Ral·li Dakar en la categoria de cotxes amb un bugui de l’escuderia Schlesser, i va obtenir dues victòries d’etapa (la primera dona a aconseguir-ho, un rècord vigent fins a aquest 2021, quan l’espanyola Cristina Gutiérrez l’ha aconseguit imitar) i va acabar en cinquena posició general en la seva primera participació en el Ral·li Dakar, cosa que li va valer per fitxar per l’equip oficial Mitsubishi, l’equip més poderós del moment.

La millor pilot alemanya de raids

Així doncs, l’any 1998 Jutta Kleinschmidt va debutar amb Mitsubishi i es va produir el trencament definitiu amb el seu company sentimental Jean-Louis Schlesser, que va arribar a demanar que Jutta s’aturés, ja que no suportava la idea de quedar per darrere de la seva companya. Tot i la delicada situació personal, Kleinschmidt va acabar el Dakar amb una victòria d’etapa.

Durant les edicions del 1999 i el 2000 Jutta Kleinschmidt va acabar el Dakar en els llocs d’honor, però a l’ombra del seu antic company sentimental Jean-Louis Schlesser, que va guanyar en totes dues ocasions. Però, lluny de rendir-se, la pilot alemanya va millorar la seva tècnica i va sumar una experiència cabdal al volant del seu Mitsubishi Pajero (anomenat Montero a Espanya per motius comercials).

Finalment l’any 2001 va arribar el gran moment que Kleinschmidt esperava. Després d’un Dakar molt dur, amb la pressió constant dels seus rivals (i les males pràctiques del seu excompany Jean-Louis Schlesser), la pilot alemanya va mostrar una gran precisió i sang freda per arribar al llac Rosa de Dakar en primera posició, després d’un dur frec a frec amb el seu company de Mitsubishi, el japonès Hiroshi Masuoka, i del mateix Schlesser, que va acabar en tercera posició. Schlesser, tot orgull, no va voler acceptar la derrota i va recórrer a la FIA (de fet, fins i tot va arribar a agredir els comissaris del Dakar), però no va poder evitar que Jutta Kleinschmidt es convertís en la primera dona –i fins avui l’única– capaç de guanyar el Dakar.

Però els èxits de la pilot alemanya no van acabar aquí, ja que encara sumaria un subcampionat del Dakar l’any següent, a pocs minuts de Masuoka, i un tercer lloc en l’edició del 2005, al volant d’un Volkswagen Touareg i acompanyat de la copilot italiana Fabrizia Pons, que també havia competit amb una llegenda femenina com Michèle Mouton.

Jutta Kleinschmidt es va convertir en una celebritat a Alemanya, ja que és la pilot amb més èxits al ral·li més dur del món (cap altre pilot alemany té el palmarès que acumula Kleinschmidt al desert), i en un símbol de la lluita per la igualtat de gènere en el món de l’esport. A més, des del 2019 la pilot alemanya és la presidenta de la comissió de Cross Country de la FIA i membre de la comissió per la promoció de la igualtat de gènere en el món del motor. I és que, tal com ha dit en moltes ocasions: “Les dones poden ser tan ràpides com els homes, però necessiten ajuda; el motor és un esport car i no totes les pilots poden aspirar a un pressupost adient per tenir un cotxe competitiu que et permeti guanyar”.