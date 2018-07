Jeep Willys: simpàtic, tot i l’origen militar

Els cotxes d’origen militar no solen provocar gaires simpaties, tret que siguis un entusiasta de les pel·lis de Rambo, que t’agradi passar les vacances conquerint l’illot de Perejil o que el teu autor de capçalera sigui Sun Tzu.

I, en canvi, des que el 1941 la companyia Willys-Overland va crear el primer jeep, aquest cotxe no únicament ha tingut i té una legió de seguidors a tot el món, sinó que fins i tot ha estat la font d’inspiració de molts dibuixos infantils a l’hora de buscar un vehicle que fos graciós.

Aquests cotxes van néixer com a vehicles auxiliars, de suport, per a les tropes aliades durant la Segona Guerra Mundial, i després van tenir una utilització sobretot rural.

El nom jeep ve de la pronúncia en anglès de les inicials GP (Government Purposes), que és com es va definir la convocatòria oficial feta pel govern nord-americà a l’hora de llançar un concurs públic per tal de construir vehicles amb finalitats militars.

La paraula jeep ha anat evolucionant moltíssim durant els anys fins a convertir-se en un nom genèric per definir els vehicles amb aptituds per circular per qualsevol terreny, i d’aquell ús bèl·lic inicial s’ha anat transformant en el cotxe lúdic per definició.

De jeeps n’hi ha hagut molts, començant pel Willys, que va ser el primer. Però després van venir els Renegade, Laredo, Tucson..., vehicles amb una capacitat off road altíssima. I, més tard, els Cherokee (Liberty als EUA), Grand Cherokee o Compass, que encara conviuen amb nosaltres, ara sota el paraigua del consorci FCA, liderat per la Fiat i com a exponents dels 4x4 de luxe.