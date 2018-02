Jaguar tornarà a fabricar el D-Type 60 anys després

Jaguar va fabricar el D-Type entre els anys 1954 i 1957, utilitzant un monocasc d'alumini, un motor de 6 cilindres en línia de 3 litres de cilindrada i 258 CV de potència i aprofitant el disseny dels caces britànics de la Segona Guerra Mundial per millorar l'aerodinàmica d'un conjunt que pesava tan sols 800 quilos.





Aquell esportiu, del qual Jaguar va fabricar només 53 exemplars de carrer i 18 de competició, va aconseguir la victòria en les edicions de les 24 Hores de Le Mans dels anys 1955, 1956 i 1957 i s'ha convertit en un dels cotxes clàssics més desitjats i preuats de tots els temps.

Seixanta anys després Jaguar fabricarà 25 unitats noves del D-seguint els plànols i les tècniques originals, i fins i tot utilitzant els mateixos materials i especificacions tècniques i mecàniques. Totes les unitats es fabricaran de forma artesanal a un taller de Warwick (Anglaterra) anomenat 'Experimental'.





De fet una de les unitats fabricades va fer acte de presència a un capítol de la segona temporada de 'TheGrand Tour', on vam veure com Clarkson gaudia al volant del clàssic anglès. Desgraciadament cap de les unitats fabricades poden ser homologades pel seu ús quotidià (no passaria les actuals normatives de seguretat i emissions), havent de restringir el seu ús a circuits o espais tancats específicament destinats al seu ús.