Ford Fiesta: l’alegria de l’horta valenciana

El Ford Fiesta el van començar a fabricar el 1976. Des d’aleshores, se n’han fet més de 18 milions d’unitats. És un dels cotxes més representatius de la història de Ford a Europa.

L’èxit del Fiat 127 o del Renault 5 va empènyer Ford a construir un cotxe compacte per al mercat europeu. El projecte inicial tenia la denominació interna de Bobcat. Després es va parlar de dir-li Bravo, un nom que va ser desestimat, tot i que es va fer servir en altres models de Ford per al mercat americà.

Henry Ford II, net del fundador de la marca, volia que fos el primer gran producte fabricat a la factoria que havien obert dos anys abans a Almussafes (València), un dels centres a Europa més importants per a ells. La manera de vincular-lo a aquest indret va ser batejar-lo com a Fiesta, nom que tenia registrat General Motors, que el va cedir a la competència.

Ford el va voler donar a conèixer associant-lo a la imatge d’alguns personatges populars. Un dels escollits per protagonitzar les primeres campanyes publicitàries va ser l’actor britànic Roger Moore. Conegut per la interpretació a la sèrie El Santo o per ser el substitut de Sean Connery com a James Bond, sorprenia que el 007 hagués canviat el seu Aston Martin pel Ford.

Més de cinc milions del total d’unitats produïdes del cotxe van sortir de la fàbrica valenciana. Però després el gruix de la producció el van traslladar a Alemanya.

A Catalunya pilots com Salvador Servià van fer un gran paper amb uns Fiesta preparats per Miquel Brunells, que ja havia trucat alguns Seat 600 amb èxit.