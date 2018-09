Ferrari 308 GTS, el cotxe de Magnum

Va ser un dels primers grans èxits de la televisió en català. De fet un dels primers records col·lectius de TV3 va ser la sèrie Magnum P.I., protagonitzada per l’actor Tom Selleck i el seu inseparable Ferrari 308 GTS. ¿I és que qui podia resistir els encants d'aquell Ferrari vermell descapotable i del seu atractiu conductor?

Al llarg de les vuit temporades de la sèrie del detectiu més famós de Hawaii (1980-1988) en Magnum va utilitzar diferents models i versions del Ferrari 308 GTS (la variant descapotable del 308), un cotxe que va quedar associat a la memòria col·lectiva amb la mítica sèrie nord-americana.

Curiosament el cotxe que Magnum P.I. havia escollit originalment era el Porsche 928, però aquesta opció va ser descartada en no acabar de trobar les sinergies adequades amb els representants de la marca alemanya amb seu a Stuttgart.

El Ferrari 308 (en versió GTB o cupè i GTS o descapotable) es va fabricar entre els anys 1975 i 1985 a Maranello, i utilitzava un motor gasolina de vuit cilindres en V (V8) atmosfèric que declarava una potència de 240 CV associat a una caixa de canvis manual sincronitzada de cinc relacions i tracció posterior o propulsió.

Estèticament el 308 GTS va ser un cotxe realment avançat al seu temps, i passa per ser un dels Ferrari més sensuals i bonics de tots els temps. Dissenyat Leonardo Fioravanti (que aleshores treballava a Pininfarina) i caracteritzat per les seves formes geomètriques i agressives, molts puristes consideren que el 308 mai fou superat pels seus successors (com el 328 o el 348, per exemple).

De fet Magnum va utilitzar tres generacions diferents del 308 GTS, les corresponents a l’any 1978 (temporada 1), 1980 (temporades 2 a 6) i 1984 (temporades 7 i 8). En Magnum fins i tot va utilitzar un 308 GTS de color verd en un capítol de la sisena temporada. Cadascun dels models utilitzats durant la sèrie van ser subhastats i després de fer-los servir durant els rodatges, i amb el temps s’han convertit en autèntiques peces de col·leccionista. De fet fa poc més d’un any es va subhastar un 308 GTS utilitzat a la sèrie a la casa Bonhams per uns 180.000 euros, quan el preu mitjà d’aquest model és d’uns 75.000 euros.

Amb tot la sèrie també va utilitzar alguns Pontiac Fiero amb una carrosseria que imitava el 308 GTS per filmar les escenes d’acció, tirotejos, persecucions i explosions, ja que el manteniment i reparacions del Pontic eren molt més econòmiques que les del Ferrari.

Un dels problemes de Tom Selleck i el Ferrari 308 GTS era l’alçada del nord-americà, que va obligar a adaptar l’interior dels cotxes a les dimensions de l’actor. Els mecànics de Ferrari van haver de rebaixar el seient i modificar els ancoratges de l’habitacle per poder encabir amb comoditat a l’actor i els seus 190 centímetres d’alçada.