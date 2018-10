Ferrari Dino, mig segle d’elegància

Va ser criticat per una part important de la premsa especialitzada, i menystingut pels propietaris de Ferrari, que no acabaven de veure amb bons ulls que la marca de Maranello fabriqués un esportiu petit amb un discret motor de sis cilindres en V (V6) a un preu més assequible del que a molts propietaris de Ferrari els hauria agradat. Mig segle després, el Dino continua sent mirant amb recel per una part dels puristes de la marca, però les xifres no enganyen: el Dino es va convertir en el Ferrari més venut de la història.

Era l’any 1968 i Enzo Ferrari va començar a treballar per fabricar models menys potents i menys cars. Per no desprestigiar els ‘Cavallino’ d’alt rendiment amb motors de dotze cilindres (V12), Enzo Ferrari va decidir crear una submarca de Ferrari anomenada Dino, en honor al seu únic fill legítim Alfredo ‘Dino’ Ferrari, carinyosament anomenat ‘Alfredino’ pels pares, i que havia mort anys abans després d’una llarga malaltia i que va marcar per sempre més el caràcter del seu pare.

Els Dino tenien la difícil missió de neutralitzar els Porsche 911

Ferrari va contractar Vittorio Jano, un dels millors enginyers de tots els temps, per posar-se al capdavant dels projectes, i aquest va idear un motor de sis cilindres en V amb un cubicatge de 2,4 litres en posició central transversal que enviava el seu parell a l’eix posterior mitjançant un canvi de cinc relacions. Amb una potència de 195 CV i un pes de poc més de 1.000 quilos, el Dino es va convertir en una màquina molt àgil i reactiva que garantia emocions al volant.

El disseny del Dino es va encarregar a un jove Leonardo Fiovarante, que va realitzar el seu primer encàrrec a Pininfarina amb un resultat espectacular: mig segle després el Dino encara conserva tot el seu encant, elegància i estil.

Mig segle després, també, el Dino ja s'ha convertit en un dels clàssics més representatius de Ferrari, i fins i tot la seva base va servir a Lancia per crear el seu Stratos, un dels millors cotxes de ral·li de tots els temps, però això ja és una altra història...