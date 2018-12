El BMW recupera l’únic 1600 GT convertible del món

BMW Group Classic és el departament de la marca de Munic encarregat de recuperar i mantenir el patrimoni històric industrial de la seva empresa, i en aquesta ocasió han aconseguit recuperar i restaurar l’últim supervivent del 1600 GT convertible, la versió descapotable del BMW 1600 GT fabricat l’any 1967, ara fa 51 anys.

De fet, BMW només va fabricar dues unitats del 1600 GT convertible, ja que els bavaresos només van arribar a fabricar dos prototips dissenyats per l’italià Pietro Frua. Una de les dues unitats fabricades va patir un accident i va ser destruïda durant la fase de proves, mentre que la segona unitat va acabar a les mans de Herbert Quandt, aleshores màxim accionista de BMW.

L’únic exemplar del món del 1600 GT descapotable va passar per diverses mans, fins que BMW va poder localitzar i comprar el cotxe per restaurar-lo completament, una missió molt difícil, ja que el departament de clàssics de BMW va haver de fabricar moltes rèpliques dels elements originals per restaurar el cotxe.

El BMW 1600 GT convertible estarà exposat a partir d’ara al museu de la marca a Munic, després “d’anys de treball de restauració”, segons afirma el comunicat oficial de la marca bavaresa.