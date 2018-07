Austin Victoria: que no era lleig

La fàbrica que Volkswagen té a la localitat navarresa de Landaben és un prodigi de modernitat. Més enllà de la qualitat i volum dels cotxes que s’hi produeixen actualment, la seva història ve de lluny. Concretament del 1965, quan va començar la seva activitat produint per la marca Leyland Authi, que signava cotxes com el Morris 110, l’MG 1100 o les versions espanyoles dels Mini.

Quatre anys abans que Seat comprés el que va quedar d’aquesta fàbrica arrasada per un terrible incendi el 1974, l’octubre del 1972 sortia de la cadena de muntatge d’aquest centre l’Austin Victoria, pensat i concebut totalment a Espanya, com se’n vantava la seva publicitat, tot i que per Sud-àfrica feia temps que corria un vehicle idèntic, fet per la mateixa marca i dissenyat per Michelotti, i que en deien Apache.

Un anunci d’aquest cotxe de l’època assegurava: “L’hem fet així d’ample perquè Espanya és un país ample”. Devia ser-ho, per arribar fins a Pretòria! D’aleshores ençà els estàndards de qualitat d’aquesta fàbrica han canviat radicalment. El Victoria va ser un veritable bunyol com a cotxe, amb molts problemes de suspensió que suposaven un comportament dinàmic molt inestable, i amb unes prestacions mínimes a causa d’un motor que era poqueta cosa.

Sort que no era lleig, sinó s’hauria convertit en un dels cotxes més nefastos de la història de l’automoció espanyola. En fi, quan parles del Victoria als treballadors més veterans de la fàbrica de Landaben t’acostumen a dir que no, que no plourà demà a la tarda, però que fa un vent que no se sent res.