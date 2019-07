L’Audi A4 celebra 25 anys de vida

L’octubre del 1994 Audi va començar a fabricar l’A4, una berlina sedan que tenia la difícil missió de substituir el mític Audi 80 en el complicat segment D Premium, on se les hauria de veure amb els ja consolidats BMW Serie 3 i Mercedes-Benz Classe C.

Vint-i-cinc anys, cinc generacions i 7,5 milions d’unitats venudes després, l’A4 s’ha convertit en una de les referències tecnològiques, estètiques i tecnològiques del mercat i en un dels models més venuts any rere any per la marca dels anells.

L’A4, que sempre s’ha fabricat a les instal·lacions d’Audi a Ingolstadt, el bressol de la companyia, disposa de versions de tall familiar o aventureres anomenades A4 Avant i A4 Allroad, que han consolidat encara més la seva polivalència i practicitat. De fet, durant el 2018 Audi va vendre més de 344.000 unitats de l’A4 en totes les seves variants, un rècord a l’abast de pocs models al món.

A banda dels models esmentats, Audi també ofereix per al mercat xinès una versió específica amb la batalla o distància entre eixos ampliada anomenada A4 L que es fabrica a Changchun, i una versió esportiva d’alt rendiment anomenada RS4 Avant que es prepara artesanalment a les instal·lacions d’Audi Sport a Neckarsulm, a Alemanya.

Una característica comuna a totes les generacions de l’A4 ha estat la seva continuïtat estètica, que permet traçar clarament una continuïtat en el temps, sense elements trencadors, rareses o estridències. Per aquest motiu, el ‘restyling’ de la cinquena generació de l’A4, que arribarà al llarg de l’any vinent, tampoc hauria de suposar cap gran ruptura amb l’actual generació de la berlina alemanya.