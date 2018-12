Aston Martin ofereix als seus clients la possibilitat de convertir els seus clàssics en cotxes elèctrics

Les noves normes anticontaminació faran que molts dels cotxes clàssics que encara es conserven en molt bon estat no pugin circular per la via pública. Aston Martin ha recollit la preocupació dels seus clients i oferirà un servei especial mitjançant el departament Aston Martin Works, que s’encarregarà de convertir els cotxes dels propietaris que ho desitgin a cotxes elèctrics de zero emissions.

La marca de Gaydon (a la regió de West Midlands, al cor d’Angalterra) han presentat un primer model que servirà d’exemple pels clients que vulguin modificar el seu cotxe en un procés que, és important dir-ho, és totalment reversible. És a dir, si després de convertir el seu clàssic en un vehicle elèctric el propietari troba a faltar la mecànica de combustió podrà tornar a la configuració inicial amb els materials originals.

El prototip escollit per Aston Martin és un preciós DB6 mkII Volante, un dels cotxes més bonics de la història dels britànics i en el que resulta impossible discernir a primer cop d’ull si aquest disposa de la mecànica original o ha fet el pas de conversió a un vehicle elèctric.

Segons afirma Andy Palmer, CEO de la marca, “Aston Martin és molt conscient de l’impacte sobre el medi ambient, i a banda de fabricar nous models respectuosos, més ecològics i eficients tampoc volem oblidar-nos del nostre llegat i la nostra història”.

El que els britànics no han fet públic és el preu de l’operació de conversió a una mecànica elèctrica ni la potència final del motor elèctric, que segons la mítica companyia anglesa prové del nou Aston Martin Rapide E, que superarà els 600 CV de potència i una autonomia de 320 quilòmetres.