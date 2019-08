Aquest McLaren F1 costarà més de 20 milions d’euros

En el món del col·leccionisme el valor d’un objecte és resultat d’una equació que valora factors com l’estat de conservació, la raresa de l’objecte en qüestió i la quantitat d’unitats existents. Per aquest mateix motiu el McLaren F1 que subhastarà la casa Sotheby’s a Monterrey aquesta setmana superarà els 20 milions d’euros.

I és que McLaren només va fabricar unes 64 unitats del seu mític F1, però d’aquestes seixanta-quatre unitats fabricades (a les que cal sumar cinc prototips) només dues van ser millorades per la marca britànica per celebrar la victòria del model a Le Mans l’any 1995. I el model que subhasta Sotheby’s és un dels dos McLaren F1 LM que mai es van fabricar, té només uns 21.500 quilòmetres i ha estat mantingut i conservat pel departament McLaren Special Operations i només ha tingut un propietari, un aficionat neozelandès que era amic del fundador de la marca Bruce McLaren, també originari de Nova Zelanda.

Mecànicament aquest McLaren F1 LM utilitza un motor V12 d’origen BMW que arriba als 68o CV de potència i oferia 1.000 rpm més que el model estàndard, i disposa d’un paquet aerodinàmic específic que en millora la capacitat de tracció i estabilitat a alta velocitat. Per contra, els seus interiors mantenen el disseny dels models estàndard fabricats.

Per aquests motius el McLaren F1 LM que es posarà a la venda a Monterrey podria superar fàcilment els 20 milions d’euros, ja que hi ha diversos col·leccionistes interessants amb suficient capacitat econòmica per adquirir aquesta peça única de l’automobilisme.