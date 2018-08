Alpine Renault: millor els espanyols que els francesos

Jean Rédélé va ser un jove pilot francès de ral·lis que, aprofitant que a casa seva, a Dieppe, tenien un concessionari Renault, va fer preparacions sobre cotxes molt populars de la marca del rombe, com el 4/4, que li van permetre resultats destacables en curses locals.

Les seves idees van cridar tant l’atenció de la marca que el van contractar, fins que el 1952 va decidir crear la seva pròpia marca: Alpine. Utilitzant motors Renault, Rédélé va començar a fer vehicles molt lleugers, amb carrosseria de fibra, que tenien una desproporcionada relació pes-potència. Van reeixir en curses com la Mille Miglia, les 24 Hores de Le Mans o el Ral·li de Montecarlo, que van guanyar amb pilots llegendaris com Jean-Claude Andruet, Ove Andersson, Guy Fréquelin i Jean-Pierre Nicolas.

També hi va haver Alpine per a curses de monoplaces, en què van destacar esportistes com el mític Patrick Depailler.

El model més popular va ser l’A110, un cotxe molt aerodinàmic, baixet, i amb una personalitat bestial... però amb alguns problemes d’estabilitat.

A més de França, l’Alpine el van fer en altres països, entre els quals Espanya. De la fàbrica de Valladolid, del 1963 al 1978, en van sortir moltes de les millors i més buscades versions de l’A110, que portaven frens de disc als dos eixos i quatre fars al davant, cosa que els diferenciava de l’original. Els Alpine espanyols van ser els últims que es van fer.

Des de fa dos anys Renault ha recuperat la denominació Alpine i comercialitza la revisió moderna d’aquests vehicles, però ja sabeu allò que les segones parts...