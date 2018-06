El cotxe elèctric de Volkswagen destrossa tots els rècords a Pikes Peak

El nou esportiu elèctric de Volkswagen pilotat pel francès RomainDumas ha fet història en la mítica carrera en pujada a PikesPeak, als Estats Units. L'I.D. R –la variant esportiva de la família elèctrica I.D.– ha signat un espectacular registre de 7′ 57″, i ha millorat així en més de 16 segons l'anterior rècord aconseguit per un altre pilot gal, SébastienLoeb.

El recorregut d'aquesta carrera inclou una distància de gairebé 20 quilòmetres i 156 revolts que els pilots han de gestionar a tota velocitat, tot i que des de fa uns anys la pista està totalment asfaltada i facilita la feina dels pilots que volen conquerir el cim de la mítica muntanya nord-americana.

El cotxe de Volkswagen és un elèctric de 680 CV de potència, alimentat per uns generadors elèctrics desenvolupats per Volkswagen que utilitzaven glicerol com a combustible per generar electricitats. El glicerol és alcohol de sucre, i la seva combustió no genera gasos contaminants ni cap mena de residu.