Volkswagen només competirà amb cotxes elèctrics

Volkswagen Motorsport, la divisió esportiva dels de Wolfsburg, ha anunciat la seva retirada de totes les competicions de motor que no siguin de zero emissions, és a dir, amb cotxes totalment elèctrics. Aquesta decisió, una conseqüència més del cas del Dieselgate que va esclatar el 2016, tanca un capítol de més de 50 anys d’història en categories tan diverses com el Mundial de Ral·lis, el Dakar, el Mundial de Turismes, curses de pujada com Pikes Peak o el ral·licròs, entre altres. Durant tots aquests anys la divisió esportiva de Volkswagen ha vist passar per les seves files autèntiques llegendes del motor com Michael Schumacher, Carlos Sainz, Keke Rosberg, Sébastien Ogier o Romain Dumas, entre altres.

Aquest 2019 la divisió Volkswagen Motorsport encara havia pres part en el campionat de turismes amb el Golf TCR i en el WRC 2 amb el Polo GTI R5, però cap dels dos cotxes tindrà continuïtat de cara al curs vinent. Això sí, els equips satèl·lit i clients que utilitzin els Polo GTI R5 de cara a la temporada 2020 no tindran cap problema per rebre subministraments pels seus cotxes al llarg de l’any.

El cap de Volkswagen Motorsport, el belga Sven Smeets ha declarat que “la mobilitat elèctrica és una oportunitat per desenvolupar nous models” ja que “és un laboratori dinàmic de nous models i una plataforma de màrqueting i de publicitat pels futurs compradors de cotxes elèctrics de Volkswagen”.

Ara el departament esportiu dels de Wolfsburg es vol centrar en el desenvolupament de l’ID.R, el primer esportiu elèctric de la marca, i deixa la porta oberta a desenvolupar futures variants esportives dels nous membres de la família ID, que identifica els models elèctrics de la marca alemanya.