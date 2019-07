El Volkswagen ID R bat el rècord de Goodwood

Volkswagen segueix trencant barreres amb el seu esportiu elèctric ID R. Després de convertir-se en el cotxe més ràpid que mai ha completat la pujada a Pikes Peak i d'haver rebentat el cronòmetre al vell traçat de Nürburgring Nordschleife, l’ID R ha tornat a deixar tothom bocabadat assolint un nou rècord al Festival de Goodwood.

L’elèctric conduit per Romain Dumas només ha necessitat 39,9 segons per batre el rècord de la pujada al turó de Goodwood, reduint gairebé dos segons respecte del rècord anterior, que datava del 1999, quan el Fórmula 1 MP4/13 de l'escuderia McLaren pilotat per Nick Heidfeld va registrar un temps de 41,18 seg. Val la pena destacar que a Goodwood hi participen els millors cotxes del món, i fins i tot hi han pres part altres Fórmula 1, cotxes de Le Mans i del Campionat de Ral·lis.

L’ID R genera una potència total combinada de 680 CV i 650 nm de parell, i gràcies a la seva lleugeresa i càrrega aerodinàmica és capaç d’accelerar de 0 a 100 en només 2,25 segons i arribar a una velocitat màxima limitada als 270 km/h. Aquestes xifres li han servit per convertir-se en el cotxe elèctric més ràpid del món a Nürburgring, Pikes Peak i Goodwood i demostrar així la seva hegemonia en el món dels cotxes elèctrics.