Toyota anuncia oficialment la seva participació a Le Mans

Aquest any la categoria LMP1, corresponent als prototips híbrids més avançats tecnològicament del WEC (Mundial de resistència), només comptarà amb la presència d’un sol equip oficial: Toyota i el seu TS050 Hybrid.

El Campionat del Món de Resistència ha vist com els darrers anys les principals marques han abandonat la competició, i això que encara no fa tres anys Audi, Porsche, Toyota i Nissan posaven tot el seu esforç per conquerir Le Mans.

Però els costos de desenvolupament dels prototips del WEC i els nous horitzons oberts pels fabricants a altres competicions com la Fórmula E o el DTM han fet que Toyota sigui l’únic fabricant que prendrà sortida a l’edició de 2018.

Vol dir això que Toyota té la victòria assegurada? No necessàriament, ja que els japonesos se les veuran amb fabricants privats -amb menor pressupost, això sí- com ara SMP Racing, DragonSpeed o Manor, entre altres, i qualsevol problema de fiabilitat, errada de conducció o circumstància imprevista a Le Mans poden allunyar Toyota de la victòria final.