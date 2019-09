Tesla no s’arronsa i planta cara a Porsche

L’enfrontament entre Tesla i Porsche per la supremacia de les berlines elèctriques de tall esportiu es pot convertir en un serial èpic que manté l’atenció de tot el planeta. Si ara fa alguns dies Porsche va presentar el flamant Taycan al Saló de Frankfurt amb la intenció de destronar el Model S, els californians no han fet esperar gaire la resposta i ja disposen d’una unitat de prova amb un rendiment d’altíssimes prestacions anomenat Model S Plaid.

El Model S Plaid ja s’ha convertit en el cotxe elèctric de cinc portes més ràpid al circuit nord-americà de Laguna Seca, amb un estratosfèric temps de tan sols 1’36” gràcies a una posada al punt específica i una aerodinàmica més acurada. En aquests moments el prototip de la nova variant d’altes prestacions del Model S és al vell circuit de Nürburgring on –ja no s’amaguen de res ni de ningú– volen batre el rècord de volta ràpida del Porsche Taycan i el seu crono de 7’42”.

El secret del Model S Plaid és un nou sistema de bateries que permet que la versió d’alt rendiment arribi a 644 quilòmetres d’autonomia associades a tres motors elèctrics (un sobre l'eix davanter i dos al posterior), que al seu torn resulten en una més gran potència. A més, el futur Model S esportiu del 2020 tindrà uns interiors més tecnològics i executats amb materials de primera qualitat.

El campió del món de F1 Nico Rosberg, ja retirat, s'ha ofert a Tesla per batre el rècord de Nürburgring

Segurament que al gran públic no li canviï la vida quin dels dos cotxes elèctrics és més ràpid en una llista de circuits llegendaris, però tant Tesla com Porsche s’hi juguen una part de l’orgull i de la seva reputació. I el fet que una marca com Tesla sigui capaç de plantar cara als grans fabricants tradicionals de cotxes esportius ja és una victòria propagandística de primer ordre per als californians.