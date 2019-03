Un Tesla Model 3 derrota els BMW M3 i Mercedes AMG C63 en un circuit xinès

El Model 3 és un cotxe sorprenentment ràpid i àgil. Però el que encara no sabíem és que és capaç de derrotar a autèntics esportius de pura raça com ara els populars BMW M3, Mercedes-AMGC63 o els també elèctrics xinesos NIO ES8 i BYD唐DM.



En un vídeo publicat a un popular canal xinès de cotxes d'alt rendiment el Tesla Model 3 va haver de veure-se-les en un circuit amb els models ja citats i amb un Nissan GT-R i un Ferrari 488 GTB, que van ser un parell de segons més ràpids que el cotxe californià, tot i costar una quarta part que l'esportiu de Maranello -59.000 euros enfront dels 238.000 que val el Ferrari- i oferir un cost de manteniment i recàrrega molt inferior a la de la resta de rivals, ja que el Tesla Model 3 pot carregar les seves bateries i obtenir més de 500 quilòmetres d'autonomia per només 8 o 10 euros, en funció de la tarifa aplicada.

Una de les novetats més celebrades del nou Model 3 és que a diferència dels Model S i Model X les seves bateries i els motors elèctrics no s'escalfen massa i no perden potència i rendiment en un circuit, per bé que en un ús intensiu el Model 3 encara perd molta capacitat d'autonomia i no podria competir en una cursa de resistència amb els models de gasolina.