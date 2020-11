Rieju debutarà al Dakar

Tot i que va ser fundada l'any 1934 i que és tot un referent del motociclisme català, Rieju encara no havia participat mai de manera oficial en el ral·li Dakar. Aquesta edició del 2021 serà històrica per a la marca empordanesa, ja que els de Figueres prendran part, per primera vegada, en el ral·li més dur del món que aixecarà el teló en poc més d'un mes.

L'estrena de Rieju al Dakar en la categoria d'elit comptarà amb dos pilots excepcionals com són els catalans Joan Pedrero i Oriol Mena i una tercera motocicleta pilotada per Marc Calmet, actual campió de Catalunya de resistència, que debutarà en la categoria Rookie i Marató (resistència).

Amb tot, les motocicletes que faran servir Pedrero, Mena i Calmet no estan fabricades i dissenyades a l'Empordà, sinó que aprofiten la base mecànica i tecnològica d'altres fabricants amb experiència al Dakar. Així doncs, Pedrero i Calmet faran servir una motocicleta que pren com a base una KTM i Mena ho farà amb una Husqvarna, totes dues marques austríaques.

Rieju, conscient que no podia crear una estructura del no-res amb cara i ulls per competir amb garanties en el Dakar, s'ha associat amb l'equip FN Speed de Santi Navarro, amb més d'un quart de segle d'experiència en les competicions de dues rodes i de primer nivell arreu del món.

Gràcies a aquesta fórmula (en realitat, Rieju vindria a ser una mena de patrocinador) i aprofitant una motocicleta ja desenvolupada per un altre fabricant, els empordanesos volen recollir informació i dades de les motos de KTM i Husqvarna per desenvolupar de zero una motocicleta pròpia de cara a l'any vinent.

No és la primera vegada que Rieju competeix oficialment –ho havia fet en molts campionats d'enduro i fins i tot en el mític ral·li dels Faraons– però la seva participació al Dakar suposa un gran pas endavant per a la marca catalana, que vol aprofitar la participació en aquest ral·li per consolidar-se com un fabricant de referència al segment i obtenir un gran ressò mediàtic.

I és que a Rieju s'han fixat l'objectiu que els tres pilots oficials puguin acabar la cursa, i si és possible, col·locar-ne un dins dels deu primers classificats a l'acabar aquesta edició. Tenint en compte que tant l'Oriol Mena (9è classificat en l'edició del 2019) com en Joan Pedrero (5è el 2011 i 2013) acumulen molts quilòmetres d'experiència al Dakar, l'objectiu de Rieju de cara al seu debut sembla una possibilitat realista.