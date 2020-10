Renault Mégane R.S. TC4: radicalitat exclusiva

Ja fa anys que Renault treu molt de suc a les versions més picants del Mégane, anomenades Mégane R.S. Ara, l’aposta de la marca francesa va més enllà amb una edició exclusiva limitada a 30 unitats, totes elles desenvolupades per un ús exclusiu en el circuit i que, per tant, no estarien homologades pel seu ús en la via pública.

Aquest Mégane R.S. TC4 aprofita tot l'aprenentatge i l'experiència acumulada per la marca francesa en els diversos campionats de turismes en els quals participen els equips de Renault (tant satèl·lits com oficials). Aquesta versió extrema presenta un gran aleró posterior molt cridaner que en millora l’aerodinàmica, a part d’unes llandes de color groc OZ de competició, passos de roda més amples que milloren la tracció i repartiment de pes i noves sortides d’aire per refrigerar la mecànica potenciada d’aquest compacte esportiu.

Modificat sobre la base del Mégane Trophy-R, aquest R.S. TC4 no passa les restrictives normes i homologacions europees de seguretat i el seu ús es veu restringit als circuits

I és que el Mégane R.S. TC4 utilitza el mateix bloc motor gasolina turbo 2.0 TCe de quatre cilindres que arriba als 360 CV gràcies a la gestió del turbo i de l’admissió, que en millora el rendiment i la potència del motor. Aquest motor només es pot maridar amb el canvi automàtic EDC de doble embragatge pilotat electrònicament.

Pel que fa a la posada a punt, els especialistes de Renault Sport n’han millorat la suspensió i els amortidors, ara amb un tacte molt més dur i esportiu, per bé que els ajustaments es poden regular electrònicament per adaptar-se als diferents circuits i especificitats de traçat o condicions meteorològiques. L’altra gran novetat de la posada a punt del cotxe és el tub d’escapament esportiu fet a mà, que millora el so i el rendiment del vehicle.

Per acabar, Renault ha anunciat que només fabricarà 30 unitats del Mégane R.S. TC4, a un preu encara per determinar, però que estarà orientat a clients molt exclusius que busquin un cotxe per competir o disfrutar al màxim en els track days o dies de tandes en circuits tancats al trànsit. Això vol dir que aquesta versió extrema del Mégane costarà molt més dels 55.000 euros que costaven cadascuna de les 500 unitats del Mégane RS Trophy-R amb el qual Renault va batre registres al vell traçat de Nürburgring ara fa tot just un any.