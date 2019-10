El Porsche Taycan derrota el Tesla Model 3 en una cursa d’acceleració

El programa de televisió alemany Auto Mobil ha organitzat una carrera d’acceleració que ha enfrontat un Porsche Taycan Turbo S i un Tesla Model 3 P100D, les dues versions més prestacionals d’aquests dos rivals elèctrics, probablement els dos cotxes més desitjats del moment en el seu segment.

El Porsche Taycan Turbo S arriba als 625 CV de potència, tot i que pot arribar als 761 CV gràcies al sistema launch control, i té una velocitat punta de 260 km/h. En canvi, el Tesla Model S P100D arriba fins als 772 CV i té una velocitat punta de 261 km/h. En principi les dues unitats tenen prestacions molt similars, cosa que explica el sentit de la prova.

El test va enfrontar els dos models en una cursa d’acceleració pura i una d’agilitat, i en els dos casos el resultat va ser el mateix, ja que el Porsche Taycan Turbo S es va imposar amb claredat al seu rival, tot i que les condicions de la pista –humida–, els neumàtics utilitzats i altres condicionants de la prova com el fet que el Tesla Model 3 P100D no estava actualitzat amb el darrer 'update', que millora la gestió de les suspensions del cotxe, podrien haver beneficiat el cotxe alemany.

En la comparativa es pot observar com el Tesla Model 3 P100D té una sortida més ràpida que el Taycan Turbo S, però que a l’hora d’esprintar en una distància llarga no pot fer front a l’alemany. En la prova de zig-zag el Tesla Model 3 P100D va poder passar per la zona delimitada per cons a 90 km/h, mentre que el Porsche va arribar als 97 km/h.