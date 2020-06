El nou Mercedes F1 serà de color negre per la lluita contra el racisme

Aquestes últimes setmanes el sis vegades campió del món de Fórmula 1 Lewis Hamilton ha estat especialment actiu en la lluita per assolir quotes reals d’igualtat entre totes les persones del món, independentment del color de la seva pell, alhora que feia una crida per la mobilització en la lluita contra el racisme.

L’equip Mercedes-AMG de Fórmula 1 ha recollit la demanda del seu pilot estrella i ha anunciat que els seus monoplaces canviaran el tradicional color platejat durant aquesta temporada 2020 pel color negre. A més, inclourà a la seva carrosseria Mercedes-AMG enganxines amb el lema "End racism" i als seus retrovisors l’arc de Sant Martí amb el lema "We race as one".

En el seu comunicat Mercedes-AMG també fa autocrítica i reconeix que ha de continuar avançant en el foment de la diversitat, ja que el 97% dels seus treballadors són homes blancs d’origen europeu, i anuncia un nou programa de diversitat i inclusió que entrarà en vigor aquest mateix any i que vol fomentar la participació de persones amb talent provinents d’ètnies amb poca representació al món de la Fórmula 1.

No és el primer cop que un equip de Fórmula 1 adopta el color negre per competir, ja que en el passat altres escuderies ja han fet servir el color negre. Especialment encara perviuen en el record dels aficionats els monoplaces negres de Lotus dels anys 70 i 80 i el contrast amb les lletres daurades del seu patrocinador, John Player Special.

Però a diferència d’aquell Lotus llegendari, el Mercedes-AMG F1 2020 mantindrà els detalls de color blau clar i rosa en la carrosseria, també per motius publicitaris, corporatius i estètics.