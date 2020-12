La Fórmula 1 anuncia que farà servir combustible sostenible a partir de l’any vinent

A partir del 2021 la Fórmula 1 farà servir un nou combustible sostenible que arribarà aquesta mateixa setmana a les escuderies participants en la temporada vinent. Aquest nou combustible sostenible, obtingut a partir d’elements biodegradables com ara fulles, plàstics biodegradables, paper o restes de menjar, forma part d’una estratègia de la FIA per reduir la seva petjada de carboni a partir del 2021 i per intentar arribar a un consum energètic neutre el 2030.

Jean Todt, president de la FIA, ha anunciat que vol reduir "l’impacte ambiental de les activitats de motor” i que vol "contribuir a fer un planeta més verd”. De fet, els nous motors V6 híbrids, introduïts l’any 2014, ja van ser un primer pas cap a una Fórmula 1 menys contaminant i més sostenible, també en part obligada per la competència interna que va suposar l’aparició de la Fórmula E i els seus monoplaces elèctrics.

L’objectiu de la FIA de cara al 2030 tindrà tres grans eixos anomenats Acció pel Clima, Tecnologia i Innovació i Pràctiques sostenibles, que volen aconseguir una petjada de carboni al més reduïda possible, fomentar solucions innovadores i sostenibles i impulsar el canvi cap a nous hàbits més sostenibles de viatjar, consumir i competir.

Amb tot, la decisió de la FIA ha aixecat algunes crítiques entre els aficionats, que la veuen com una acció de blanquejament o correcció política més que no pas com una evolució real de la FIA. A més, aquests nous combustibles no seran obligatoris fins a la temporada 2026, quan entrarà en vigor una nova generació de motors encara més estalviadors que els actuals.