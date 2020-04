'Endurance', tota l'emoció dels GT des del sofà de casa (i de franc)

El director de cinema britànic James Routh, conegut per la seva sèrie documental Formula 1: Drive to survive (disponible a Netflix), ha creat un nou documental anomenat Endurance que ja es pot veure íntegrament a YouTube i a la plataforma Prime Video.

En aquest documental, d'uns 90 minuts de durada, l'equip dirigit per James Routh acompanya l'escuderia de Porsche del Mundial de Resistència de Turismes amb els cotxes Porsche 911 RSR i 911 GT3 R durant 25 dies del mes de juny del 2019, coincidint amb la celebració de les 24 Hores de Le Mans i les 24 Hores de Nürburgring al vell traçat de Nordschleife.

Aquest documental té tots els ingredients que s'espera del creador de la sèrie Formula 1: Drive to survive, convertida ja en una obra de culte pels aficionats al motor, i repeteix el mateix format dinàmic que intercala entrevistes a pilots i enginyers, imatges espectaculars i plenes de dramatisme i realisme. Us deixem amb el vídeo de YouTube, un documental que us ajudarà a passar les hores aquests dies de confinament: