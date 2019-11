Cotxes més lents per salvar la Fórmula 1

Els cotxes de la Fórmula 1 seran deliberadament més lents a partir del 2021. Aixó ho han fet saber el patró de la Fórmula 1 Chase Carey, el director esportiu Ross Brawn i el president de la FIA Jean Todt en una compareixença conjunta on han presentat com seran els nous monoplaces.

L’objectiu de la Fórmula 1 és reduir costos de desenvolupament i intentar igualar una competició on ara només tres escuderies (Mercedes-AMG, Red Bull i Ferrari) tenen opcions de guanyar carreres, intentant que els cotxes permetin més avançaments i en millori l’espectacle i l’emoció, dos ingredients que Liberty Media vol recuperar per augmentar el seguiment de la competició de monoplaces més popular del món.

Mecànicament, els Fórmula 1 mantenen els motors V6 híbrids, així com el sistema MGU-H que permet recuperar l’energia del turbo per augmentar la potència del conjunt híbrid, i els propulsors de gasolina podran estirar unes 3.000 rpm més el seu rang de revolucions per millorar l’experiència acústica dels monoplaces.

Les novetats també afecten al camp de l’aerodinàmica, ja que entre altres novetats els nous monoplaces permetran recuperar l’anomenar efecte terra, és a dir la possibilitat de circular enganxat darrere un altre cotxe sense perdre càrrega aerodinàmica per aprofitar-se del rebuf i facilitar els avançaments a final de recta o en revolts ràpids.

La resta de millores aerodinàmiques de cara al 2021 són un nou aleró davanter més senzill, nous alerons que cobreixen les rodes davanteres i les noves llandes de divuit polzades. A totes aquestes novetats cal afegir-hi el fet que els nous Fórmula 1 seran més pesants, ja que el pes mínim passarà dels 743 quilos actuals fins els 768 quilos el 2021, un increment de vint-i-cinc quilos que farà els cotxes més lents i amb menys acceleració que els models actuals, ja que mantindran els mateixos propulsors.

Però el canvi més important i substancial de la nova Fórmula 1 és la introducció d’un nou sostre pressupostari de 175 milions de dòlars (uns 160 milions d’euros) que tots els equips hauran de respectar si no volen ser desclassificats. Amb tot aquest sostre pressupostari només afecta els costos de desenvolupament del cotxe, ja que no comprèn els salaris dels pilots i dels tres enginyers més ben pagats de cada escuderia. Això voldrà dir, a la pràctica, que els grans equips com Ferrari o Mercedes podran seguir comptant amb els millors pilots del món oferint contractes milionaris.

Ara caldrà veure si totes aquestes novetats ajuden a millorar l’espectacle i revitalitzar un esport que sembla haver arribat al seu límit econòmic: els equips mitjans i petits no poden competir, els patrocinadors perden el seu interès en la competició i els circuits, les televisions i els gran públic no volen i no poden pagar més. Tot i que alguns pilots i aficionats ja s’han mostrar crítics amb el nou reglament, aquestes noves mesures poden ser claus per assegurar la Fórmula 1 en un futur no massa llunyà.