Carlos Sainz, escollit millor pilot de ral·lis de la història

El criteri per escollir qui ha sigut el millor pilot de la història és subjectiu i variable: hi influeixen més variables que el nombre de títols i victòries en els diversos ral·lis disputats. Així s’explica que el pilot madrileny Carlos Sainz (pare) hagi guanyat el títol de millor pilot del WRC de tota la història després de derrotar tots els seus rivals en una votació pública a la pàgina web de la FIA en la qual han participat més de 300.000 aficionats d’arreu del món.

All hail King @CSainz_oficial 👑!



