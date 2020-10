Baralla vergonyosa en el Mundial de karts

En el món del motor de competició sempre hi ha hagut un codi d’honor que tots els pilots segueixen amb més o menys intensitat, i que prioritza la seguretat i integritat dels pilots per sobre de la victòria final. De fet, quan un motociclista cau o un pilot xoca amb un altre, acostuma a imperar la presumpció d’innocència i es pressuposa que en cas d’impacte no hi ha intencionalitat manifesta.

Per això sorprenen tant les imatges que van ser gravades aquest cap de setmana en la cursa de karts de la categoria KZ que es disputava al circuit de Lonato –als afores de la ciutat de Brescia–, escenari de les finals del Mundial de kàrting. En una acció de cursa (de la qual no hi ha cap vídeo publicat a la xarxa), el pilot Paolo Ippolito va tocar el també italià Luca Corberi, topada que va fer fora de la pista i inutilitzar el seu kart.

En aquest moment Luca Corberi, de 23 anys i fill del propietari del circuit brescià on es disputaven les finals, va agafar una peça del seu vehicle i va esperar que Ippolito tornés a passar pel mateix revolt de l’incident per llançar-li la peça del seu cotxe i mirar de fer mal al seu company, en una de les accions més antiesportives del món del motor.

Però la cosa no va quedar aquí, ja que Corberi va esperar Ippolito al final de la cursa per barallar-s’hi a cops de puny, en una acció denigrant en què fins i tot va participar el pare del jove pilot i propietari del circuit.

Les imatges de la vergonya ja han arribat a la FIA, que inhabilitarà de per vida el jove Luca Corberi i el seu pare després dels lamentables successos violents ocorreguts. L’altre pilot implicat (i en aquest cas agredit), Paolo Ippolito, va ser desqualificat de la cursa per la seva maniobra (probablement poc esportiva) però que en cap cas justifica la reacció violenta de Corberi i del seu pare.