BMW presenta el nou M2 CS Racing: recepta de competició

El nou BMW M2 CS Racing no és un cotxe per a tothom, sinó que és un cotxe per a uns pocs afortunats. El seu preu de 95.000 i la seva configuració extrema pensada per competir en diverses categories de turisme així ho confirmen. Ningú voldria aquest cotxe per anar a comprar el pa o a buscar el diari, però tothom cauria rendit davant el seu rendiment excepcional.

Evolucionar encara més el BMW M2 CS no és una feina fàcil, i per això els enginyers del departament M han hagut de recórrer a la configuració electrònica i als paràmetres del mapa motor del BMW M4 GT4 per fer realitat aquest M2 CS Racing. El BMW M2 CS estàndard ja era una màquina espectacular, amb un motor de sis cilindres en línia que ara arribava fins als 450 CV i 550 Nm, però aquesta versió CS Racing va més enllà i converteix el bavarès en un autèntic cotxe de carreres.

D’entrada, el nou BMW M2 CS Racing incorpora molts més elements de fibra de carboni a la carrosseria del vehicle que no pas un M2 CS normal, ja que inclou detalls com un nou aleró de fibra de carboni, noves defenses i para-xocs, arc de seguretat interior, cablejat alleugerit, barres estabilitzadores, amortidors regulables Zf Sachs, seients esportius, direcció específica de competició, sistema de frenada revisat i alleugerit, finestres posteriors amb entrada de combustible i fins i tot un nou sistema d’obertura de manetes de les portes més lleuger i eficaç.

Mecànicament, el BMW M2 CS Racing utilitza el mateix motor 3.0 TwinPower Turbo de sis cilindres en línia, però amb una potència limitada a 280 o 365 CV. Curiosament es tracta d'una potència molt inferior a la del BMW M2 CS normal, ja que a l'utilitzar l’electrònica de competició del BMW M4 GT4 utilitza una potència limitada electrònicament, però la marca ja ha anunciat que el propulsor podrà rebre actualitzacions o power stickes en el futur per igualar o superar els 450 CV de la versió estàndard M2 CS.

Finalment, el BMW M2 CS Racing arribarà al nostre mercat durant la segona meitat del 2020 al preu abans esmentat (95.000 euros per a les versions bàsiques), i es comercialitzarà per la mateixa xarxa de concessionaris BMW, tot i que aquest model estarà homologat per circular pel carrer (sempre que no utilitzi els neumàtics slick de competició) i també per prendre part en diverses categories de turismes.