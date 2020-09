Seat vol convertir el Tarraco en el seu vaixell insígnia

Aquesta setmana Seat ha presentat la versió FR del seu SUV gran de set places, el Tarraco. Dos anys després del seu llançament comercial, aquest totcamí no ha acabat d’obtenir els resultats comercials esperats en el seu moment. I això que el Tarraco és un dels millors totcamins de set places del segment, tal com podeu comprovar en la prova en què el vam analitzar l’any passat.

Des de Seat apunten que els resultats comercials del Tarraco durant el 2019, sense arribar a ser dolents, s’expliquen en part pel fet que suposava un nou segment per a Seat en què la marca mai havia tingut presència i que el model necessita un temps per consolidar-se en el mercat. A més, els resultats del 2020 estan molt condicionats per la pandèmia del coronavirus, que també ha repercutit en els resultats del Tarraco.

Tot i que el Tarraco ha venut menys del previst, les 1.937 unitats matriculades al mercat espanyol entre els mesos de gener i agost del 2020 (en plena pandèmia) col·loquen el primer SUV de Seat, fabricat a Alemanya, entre els cinc models totcamins de set places i més de 4,5 metres de llarg líders del mercat.

Amb tot, la gamma mecànica del Tarraco vigent fins ara tampoc havia inclòs una versió esportiva FR com la que tot just ara es presenta, que inclou nous detalls estètics i tecnològics com ara una nova pantalla tàctil de 9,2 polzades i noves opcions mecàniques dièsel i gasolina amb potències compreses entre els 150 i els 190 CV i canvi automàtic DSG de set relacions, que en les versions més potents es complementa amb el sistema de tracció total 4Drive i una forquilla de preus que es mou entre els 37.000 i els 44.000 euros.

Tarraco PHEV, la cirereta del pastís

Ezequiel Avilés, de comunicació corporativa de Seat, ens explica en exclusiva que la versió híbrida endollable o PHEV farà créixer les vendes del Tarraco. Segons ens afirma, “el Tarraco PHEV incrementarà les vendes del model, ja que compatibilitzarà el seu ús com a vehicle familiar amb els avantatges que suposa disposar d'una etiqueta 0 de la DGT”.

Les previsions de Seat són que la versió híbrida endollable del Tarraco -amb una potència combinada de 245 CV i una autonomia en mode totalment elèctric d’uns 50 quilòmetres- es comenci a fabricar aquest últim trimestre del 2020 a la planta de Wolfsburg (on comparteix línia de producció amb el Volkswagen Tiguan i el Tiguan Allspace) i que arribi al mercat durant els primers mesos del 2021, a un preu encara per determinar.

Des de Seat, Avilés apunta que els cotxes amb etiqueta de zero emissions “tenen el valor afegit de poder ser utilitzats sense cap límit a les àrees on s’apliquen restriccions a la mobilitat”, un panorama cada cop més habitual a les grans ciutats del Vell Continent.

Així doncs, queda clar que a Seat creuen que encara és aviat per treure conclusions sobre el rendiment comercial del seu SUV gran, i que confien en les vendes que aportin les versions FR i híbrida endollable o PHEV del Tarraco, que, segons afirma Seat en les seves notes de premsa, s’ha convertit en el “vaixell insígnia” de la companyia del Baix Llobregat.