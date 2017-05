8 cadiretes infantils que mai hauries de comprar

Si tens fills o filles no hauries de comprar cap de les vuit cadiretes que no han passat les proves de seguretat que cada any elaboren diversos organismes de la Unió Europea (entre els quals es troba el RACC) i que avaluen diversos aspectes en cas d'impacte frontal o lateral, l'ergonomia del producte o la presència de substàncies tòxiques.

Cinc models han suspès les proves amb un resultat molt deficient (Jool iZi Go Modular, Jool iZi Go Modular i-Size base, Casualplay Multipolaris Fix, Foppapedretti Teknofix i LCP Kids Saturn iFix) i tres més ho han fet amb una qualificació deficient (Jole Every Stage, Greco Milestone i Axkid Wolmax).

Les 8 pitjors cadiretes del mercat 1- Jool iZi Go Modular 2- Jool iZi Go Modular i-Size base 3- Casualplay Multipolaris Fix 4- Foppapedretti Teknofix 5- LCP Kids Saturn iFix 6- Jole Every Stage 7- Greco Milestone 8- Axkid Wolmax

En línies generals convé esmentar la superioritat de les cadiretes que utilitzen el sistema i-Size, més segures que no pas les anteriors. Al llarg de l'estudi també queda demostrat que les cairetes a contramarxa són en línies generals més segures que les qu van en el mateix sentit de la marxa.