Com evitar el fred a la moto?

Seguim procurant adaptar-nos a les condicions meteorològiques adverses amb seguretat. Aquest cop plantem cara al fred, i és que conduir percebent les baixes temperatures és un dels pitjors maldecaps, sinó el pitjor, que pot patir un motorista durant la marxa.

El fred, com més intens és, més ens minva les capacitats al manillar. Els músculs se’ns engarroten i la ment i la concentració estan més pendents de les molèsties que patim que de la carretera i l’entorn. És per això que és molt convenient prevenir les baixes temperatures si ens desplacem amb la moto, sobretot si recorrem uns quants quilòmetres.

I no és tan senzill com posar-se més capes que una ceba, ja que portar més capes del compte ens pot comportar una disminució de la mobilitat notable i perillosa (com per exemple dificultats per girar el cap amb el casc posat) i també perdrem comoditat damunt de la moto, ja que com més capes més tensió muscular per mantenir la posició. Quina és la solució, doncs? Optimitzar l’equipament que ens permetrà aïllar-nos del fred.

Per ajudar-te a fer-ho t’aportem unes quantes solucions, peces i elements específics de la moto que t’ajudaran a fer que l’impacte del fred sobre el teu benestar i la teva conducció sigui com més petit millor:

Protegir el coll: un sotacasc amb un buf o tallavents que ocupi l’espai entre el casc i la jaqueta seran suficient.

Tancar les entrades del casc: evitaràs que t’entri l’aire fred. A més, si equipes amb un 'pinlock' la visera evitaràs que s’enteli.

Protegir bé els peus: unes botes adequades són ideals, ja que et protegiran correctament i t’aïllaran del fred. Si no en tens en aquell moment unes bosses de plàstic al voltant dels peus són una bona manera de mantenir-los calents i aïllar-los de l’aigua. Ep, res dels típics mitjons de llana, que faran que el peu et suï i se’t geli. Han de ser fins i llargs, tèrmics i que evacuïn la suor. També n’hi ha amb membrana antivent.

Una jaqueta adequada amb folre interior. Si preveus que farà molt fred, una jaqueta de les típiques, farcides de plomes i són fines pot fer de segon folre improvisat, i es notarà molt el canvi. A falta d’una bona jaqueta, posar-te uns diaris al pit et pot salvar la situació.

Crema hidratant: tant per a la cara com per a les mans i els peus, i és que la crema formarà una pel·lícula protectora que t’aïllarà del fred aquestes parts del cos.

Roba tèrmica: una samarreta, uns pantalons i uns guants tèrmics comuns (de botiga d’esport) conserven eficaçment la temperatura corporal i ocupen molt poc espai. De fet, els guants (igual que els sotaguants o els guants interiors) els pots portar a sota dels convencionals, igual que la samarreta i els pantalons.

La impermeabilitat de les peces t’estalviarà portar un impermeable addicional damunt de tot l’equipament, i s’agraeix, ja que t’estalvies parades i guanyes en comoditat.

Roba i punys calefactables: davant d’una temporada previsiblement freda, uns punys calefactables i fins i tot un equipament que generi escalfor gràcies al fet d'estar connectat a la moto són una opció molt recomanable, especialment per als que freqüenten les zones més fredes del territori.