Les 8 multes per excés de velocitat més sonades d’Europa

La pàgina web HomeToGo ha publicat un estudi que recull els vuit conductors més temeraris i imprudents enxampats a altes velocitats per la xarxa viària europea. El perfil de conductor temerari és força similiar: home, entre els 25 i els 50 anys i amb capacitats econòmiques suficients per adquirir vehicles potents i de gamma alta. A continuació detallem els 8 conductors més temeraris que han estat enxampats:

El rècord de velocitat: 324 km/h amb un Bentley Continental GT

Un suís ostenta el trist rècord de la velocitat màxima registrada pels radar europeus. El subjecte en qüestió, va ser “enganxat” conduint a 324 km/h (pràcticament la velocitat màxima del seu cotxe) en un tram de l’autopista limitat a 120 km/h. Les autoritats helvètiques van sancionar el conductor amb una multa de 1.865 € i sis mesos de presó.

Un Porsche 911 Carrera a Itàlia a 311 km/h

Un italià va ser atrapat pels Carabinieri a 311 km/h amb el seu Porsche 911 Carrera en un tram limitat a 130 km/h. L’italià va perdre deu punts en el permís de conduir i va haver de pagar tan sols 357 € de multa.

França: excedent el límit de velocitat en un 281,81%

Un conductor francès va ser detingut per la policia gala circulant amb el seu Audi RS4 a 310 km/h, en un tram amb una limitació de 110 km/h. Per arribar a aquesta velocitat el propietari del Audi va modificar el motor per superar amb escreix la seva limitació de velocitat de 250 km/h. A més, el conductor fou condemnat a un any de presó.

Deu anys sense conduir per anar a 309 km/h en el Regne Unit

Triplicar el límit de velocitat establert en el Regne Unit implica ni més ni menys que deu anys sense permís de conduir i 28 mesos de presó. Això és el que li va passar al conductor de un Nissan GT-R que va ser capturat pels radars d’una carretera de Northamptonshire a 309 km/h. En aquell tram la velocitat màxima és de 100 km/h.

A 300 km/h a Polònia? Retirada del carnet de conduir

Aquesta és la sanció a la que va tenir de fer front un conductor polonès per circular amb el seu Porsche Panamera a 300 km/h, a més dels 1.170 € que va haver de pagar de multa econòmica. El límit de velocitat en aquest tram era de 120 km/h.

El rècord espanyol: a 297 km/h superant 2,5 vegades el límit de velocitat

El conductor espanyol, que tenia una discapacitat en una cama i que havia perdut tots els punts del seu carnet de conduir, va arribar als 297 Km/h en un tram d’autopista R4 de Madrid limitat a 120 km/h amb un Porsche 911 Carrera. El conductor va ser acusat d’un delicte contra la seguretat del trànsit, amb l’agreujant que disposava d’un permís de conduir –retirat- per a vehicles adaptats. Cal tenir en compte que amb aquest carnet no es pot conduir per sobre de 100 km/h. Va haver de fer front a una multa de 3.600 € i un any de retirada del carnet de conduir.

A 290 km/h a lloms d’una Kawasaki Ninja ZX-9R

A Holanda un motorista va arribar als 290 km/h en un tram limitat a 60 km/h. En aquest cas el motorisra no va ser detingut en el moment de la infracció, però va penjar vídeo a YouTube de la seva temeritat i fou identificat per la policia.

Alemanya: no tot són Autobahnen sense límits de velocitat

El conductor d’un Audi A3 que va ser detingut circulant a 240 km/h en una via amb un límit de velocitat de 60 km/h. L’infractor va patir les conseqüències del codi penal alemany: va rebre quatre punts de sanció, quan en el país germànic es pot rebre un màxim de vuit. A més, se li va retirar el permís de conduir i se li va imposar una multa de 680 €.