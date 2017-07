4 multes estúpides que podem evitar a l'estiu

Són pràctiques molt exteses al nostre país, i malauradament poden suposar un perill pels usuaris de la via. A continuació uns detallem quatre de les multes que podem evitar i millorar la seguretat viària.

Multes i sancions 1- Conduir amb xancletes (80€) 2- Menjar o beure al volant (100€) 3- Posar els peus al quadre de comandaments (100€) 4- Treure el braç per la finestra (100€)

Anem a pams, però. En primer lloc, conduir amb xancletes és un hàbit molt implantat al territori, però suposa un perill important per la seguretat viària. Per conduir i poder ser efectius amb els pedals del cotxe, és necessari utilitzar una sabata tancada que agafi bé el peu. Desgraciadament no seria el primer cop que algú perd la xancleta i no pot frenar quan toca.

També queda prohibit conduir mentre mengem o bevem, ja que aquesta pot ser una font de distracció -i mai hem de deixar anar el volant-. És molt més prudent aturar-nos per hidratar-nos, menjar i reposar cada dues hores que no pas menjar al volant, que pot suposar un factor de risc.

Els acompanyants també cometen infraccions, i no tan sols relacionades amb l'ús del cinturó de seguretat. Posar els peus sobre el quadre de comandaments és una pràctica perillosa per la mateixa salut dels infractors, i obstaculitza el camp visual del conductor, en especial del retrovisor dret.

Per últim, cal recordar que sempre cal agafar el volant amb les dues mans. En aquest sentit conduir amb el braç penjant per la finestra és un factor de risc -una moto o un altre vehicle poden donar-nos un cop- i queda prohibit agafar el volant amb una sola mà.