Les 10 marques de cotxes més fiables (i les 10 que ho són menys)

Un any més, Kia encapçala el rànquing de qualitat i fiabilitat que cada any elabora la nord-americana J. D. Power, basat en les dades de milers de conductors i provadors a Alemanya durant tot l’any passat. La marca coreana va registrar una mitjana de 72 problemes per cada 100 vehicles. Val a dir que l'estudi està centrat en errades i problemes de les unitats noves durant els primers mesos de vida útil del cotxe, i que penalitzen com a errades o problemes desajustaments electrònics o del sistema d'infoentreteniment, ventiladors que no funcionen correctament o errades del sistema de pressió dels neumàtics, entre altres possibles problemes lleus no necessàriament vitals per a un ús normal del cotxe.

Les 10 marques més fiables Kia 72/100 Genesis 77/100 Porsche 78/100 Ford 86/100 Ram 86/100 BMW 88/100 Chevrolet 88/100 Hyundai 88/100 Lincoln 92/100 Nissan 93/100

Més enllà del primer lloc de Kia -repeteix lideratge per segon any consecutiu- val la pena destacar la segona posició de Genesis (filial de luxe del grup Hyundai/Kia) o el vuitè lloc de Hyundai, matriu de Kia i Genesis. 3 marques coreanes entre les 10 primeres del mercat occidental que donen una idea de l'abast del desembarcament asiàtic als Estats Units i a Europa, a les quals caldria sumar la japonesa Nissan, en desena posició.

Els alemanys de Porsche i BMW ocupen la part alta del rànquing, amb el tercer i el sisè lloc respectivament, mentre que per trobar un fabricant americà cal baixar fins al quart lloc, on Ford empata amb Ram. Els nord-americans també compten amb Chevrolet i Lincoln (la divisió de luxe de Ford) en setena i novena posició.

Les marques menys fiables el 2017

L'altra cara de la moneda de l'estudi de J. D. Power són les marques que han comptabilitzat més errades i problemes per cada 100 vehicles. En aquest cas els italians de Fiat i els britànics de Jaguar tenen el dubtós honor d'encapçalar aquest rànquing negatiu, cosa que fa reviure els vells fantasmes que encara arrosseguen aquestes marques.

Les 10 marques menys fiables Fiat 163/100 Jaguar 148/100 Volvo 134/100 Mitsubishi 131/100 Land Rover 131/100 Mazda 125/100 Audi 115/100 Subaru 113/100 Jeep 107/100 Infiniti 107/100

La presència de Volvo -una marca associada a la seguretat i la fiabilitat- en la tercera posició de les marques menys fiables (o que acumulen més problemes) és molt sorprenent, igual que la presència de 4 marques japoneses (Mitsubishi, Mazda, Subaru i Infiniti) entre les 10 que més problemes han generat els primers mesos d'ús.

A més, dos fabricants europeus 'premium' com Land Rover i Audi també són presents entre les 10 marques menys fiables, i la nord-americana Jeep (històricament associada a la robustesa) també fa acte de presència entre les 10 marques menys fiables del mercat durant l'últim any.